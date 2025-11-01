Andrew bajo nueva presión del Congreso para testificar sobre Epstein

ANDREW se enfrenta a una nueva presión de los legisladores estadounidenses para que testifique ante el Congreso sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Un congresista incluso dijo que si Andrew “quiere limpiar su nombre”, debería presentarse.

Las llamadas se producen pocos días después de que el rey Carlos despojara a su hermano de su título de “Príncipe” tras un renovado escrutinio de sus vínculos con Epstein.

Andrew ha negado sistemáticamente todas las acusaciones de irregularidades.

Los miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que está investigando el manejo del caso Epstein por parte del gobierno, están presionando para que Andrew preste evidencia, y dicen que podría hacerlo de forma remota, con representación legal y en privado si fuera necesario.

El congresista Suhas Subramanyam dijo a la BBC: “Si quiere limpiar su nombre, si quiere hacer lo correcto para las víctimas, se presentará”.

Dijo que las víctimas habían mencionado repetidamente el nombre de Andrew e insistió en que “todo el mundo debería ser examinado”, independientemente de su nacionalidad.

Raja Krishnamoorthi, miembro del comité, fue más allá en BBC Newsnight, instando a Andrew a “confesar” y testificar voluntariamente.

“Venga ante el Congreso de los Estados Unidos, testifique voluntariamente. No espere una citación”, dijo.

“Al final del día, queremos saber exactamente qué pasó… para hacer justicia a los sobrevivientes, pero para evitar que esto vuelva a suceder”.

Krishnamoorthi reconoció que sería difícil obligar a Andrew a comparecer mientras permanezca fuera de Estados Unidos, pero advirtió que si viaja allí, “está sujeto a la jurisdicción del Congreso de Estados Unidos”.

Otro demócrata del comité, Stephen Lynch, dijo que escuchar a Andrew “podría ser útil para lograr justicia para estos sobrevivientes”, aunque confirmó que una citación sería inaplicable “tal como está la situación”.

La acusadora de Epstein, Liz Stein, también instó a Andrew a cooperar y le dijo a BBC Breakfast: “Muchos de nosotros sentimos curiosidad por saber por qué no está dispuesto a cooperar y se le pregunta sobre su relación con Epstein.

“Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué se esconde?”

El ministro de Comercio del Reino Unido, Chris Bryant, dijo al Beeb que Andrew debería “ir a Estados Unidos a responder preguntas sobre Epstein” si lo invitan, y dijo: “Al igual que cualquier miembro común del público, esperaría que cualquier persona con mentalidad decente cumpliera con esa solicitud”.

Las nuevas llamadas se producen después de que documentos judiciales publicados en Estados Unidos mostraran a Andrew enviando un correo electrónico a Epstein en abril de 2010, meses después de su liberación de prisión por solicitar prostitución a una menor, diciendo que sería “bueno ponerse al día en persona”.

Más tarde, los dos fueron fotografiados juntos en el Central Park de Nueva York en diciembre, en lo que Andrew describió más tarde a BBC Newsnight como un intento de poner fin a su amistad.

Mientras tanto, en el Reino Unido, la Oficina Independiente de Conducta Policial se ha dirigido a la Policía Metropolitana para preguntarle si debería investigar los informes de que Andrew supuestamente intentó obtener información personal sobre su acusadora, Virginia Giuffre, a través de su protección policial en 2011.

Se cree que Virginia, que se suicidó en abril a la edad de 41 años, recibió alrededor de £ 12 millones de Andrew en un acuerdo extrajudicial.

Sus memorias continuaron haciendo más acusaciones inquietantes sobre su supuesta conducta.

El Palacio de Buckingham anunció el jueves que el rey Carlos había despojado formalmente a Andrés de sus títulos y honores.

Un comunicado oficial decía: “Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las acusaciones en su contra”.

El palacio añadió que los “pensamientos y las mayores simpatías del Rey y la Reina han sido y seguirán siendo con las víctimas y supervivientes de todas y cada una de las formas de abuso”.

Se entiende que Andrew, a quien se le ha ordenado abandonar el Royal Lodge en Windsor, se está preparando para mudarse a un alojamiento en la finca de Sandringham a principios del próximo año.

La realeza deshonrada de 65 años no ha sido vista en público desde hace casi un mes.