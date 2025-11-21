Andrew ‘ignora el llamado del Congreso para testificar sobre Epstein’ mientras el ex príncipe no cumple con la fecha límite

DESGRACIDO Se entiende que Andrew ha ignorado las súplicas de los legisladores estadounidenses de que aclare su “larga amistad” con Jeffrey Epstein.

El ex duque de York, de 65 años, tenía hasta hoy para responder a los llamamientos del Congreso estadounidense para que explicara sus vínculos con el delincuente sexual condenado.

Pero Andrew, que el mes pasado fue despojado de su “estilo, título y honores”, ignoró la invitación, informa The Times.

Desde entonces, Donald Trump firmó un proyecto de ley que obliga a la publicación de los archivos de investigación sobre el fallecido financista paedo.

Tras su falta de respuesta, los congresistas acusaron al real caído en desgracia de “esconderse” esta semana.

Andrew no tiene ninguna obligación legal de volar a Washington y el ex príncipe niega con vehemencia todas las acusaciones en su contra.

El congresista Suhas Subramanyam, uno de los 16 demócratas que firmaron la carta, dijo que “se ha estado escondiendo de nosotros”.

Añadió: “Creo que seguirá intentando esconderse de las personas que realizan investigaciones significativas sobre este asunto.

“Incluso si Andrew no se presenta voluntariamente, es posible que otras personas cercanas a él se presenten y nos proporcionen información.

“Creo que los documentos nos han brindado mucha información durante los últimos seis meses.

“Vamos a seguir adelante para encontrar pruebas y dejar que las pruebas hablen por sí solas. Hasta ahora, las pruebas siguen hablando de Andrew”.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, que está investigando a Epstein, escribió a Andrew a principios de este mes.

Escribió: “Las acusaciones bien documentadas en su contra, junto con su larga amistad con el señor Epstein, indican que usted puede tener conocimiento de sus actividades relevantes para nuestra investigación”.

Se le instó a cooperar “en aras de la justicia para las víctimas de Jeffrey Epstein”.

El Comité citó informes de su amistad con el delincuente sexual, incluido el de que viajaron juntos a la casa de la difunta Reina en Balmoral.

El representante republicano Thomas Massie pidió anteriormente un “ajuste de cuentas” en Estados Unidos para cualquiera que tenga vínculos con el fallecido financiero pedófilo.

Dijo: “En Gran Bretaña se está haciendo un ajuste de cuentas que debe ocurrir en Estados Unidos.

“Un príncipe perdió su título, el embajador en Estados Unidos perdió su trabajo.

“Necesitamos ver ese mismo tipo de consecuencias aquí”.

Andy fue criticado después de que su nombre apareciera en el libro póstumo de Virginia Giuffre sobre sus experiencias con Epstein.

Virginia fue traficada por el financista pedófilo cuando era adolescente.

Trump ahora ha completado el paso final para publicar los archivos de Epstein que durante mucho tiempo han sido objeto de especulaciones descabelladas.

El proyecto de ley, que ahora se ha convertido en ley, exige que el Departamento de Justicia publique todos los archivos y comunicaciones sobre Epstein en un plazo de 30 días.

Los correos electrónicos descubiertos muestran a Epstein llamando a Andrew “muy divertido” y recomendando a un amigo que se reúna con él.

El intercambio entre el paedo condenado y Boris Nikolic, asesor de Bill Gates, se produjo por correo electrónico en enero de 2010.

Esto fue solo seis meses después de que Epstein fuera liberado de prisión en Florida, después de haber cumplido condena por reclutar a un menor para la prostitución.

La conversación publicada por el Congreso de Estados Unidos comienza con Epstein preguntándole a Nikolic si se ha divertido “algo” en Davos hasta ahora.

Nickolic responde con: “Un tipo diferente de diversión… Ayer conocí a tu amigo Bill Clinton, seguido de [Nicolas] Sarkozy.

“Más tarde ese mismo día me reuniré con su otro amigo, el príncipe Andrés, porque tiene algunas preguntas sobre Microsoft”.

Epstein responde: “Puedes decirle a Andrew que somos amigos”.

Otro correo electrónico enviado a Epstein parecía afirmar que Andrew “tuvo relaciones sexuales consensuales” con uno de los viles empleados del paedo.

Landon Thomas Jr advirtió Epstein debe deshacerse del primero Príncipe ya que parecía afirmar que su relación pública estaba “manteniendo viva la historia”.

En respuesta a un correo electrónico de Epstein en enero de 2015, Thomas Jr escribió: “Creo que el gran problema es separarte de Andrew.

“Quiero decir, puedo ver por qué una declaración podría ayudar de alguna manera, pero es Andrew [not Clinton and the rest] eso es mantener viva la historia”.

Clinton parece referirse al ex presidente estadounidense Bill Clinton.

El exlíder estadounidense nunca ha sido acusado de ningún delito y ha negado rotundamente tener conocimiento de los delitos de tráfico sexual de Epstein.

Thomas Jr continúa diciendo: “Hasta que puedas presentarte y abordar eso, la historia seguirá viva.

“Quiero decir que al final tuvo sexo consensual con [redacted]. Y [redacted] funcionó para ti. El resto es atmósfera.

“¡Has seguido adelante! La gente no lo sabe y no puede aceptarlo a menos que lo digas”.

Andrew Mountbatten-Windsor fue despojado el mes pasado de sus títulos reales por el rey Carlos mientras seguía aumentando la presión sobre el escándalo de Epstein.

También se notificó formalmente a Andy que renunciara al contrato de arrendamiento “de hierro fundido” de su casa de 30 habitaciones en Royal Lodge en Windsor Estate.

A principios de esta semana, Andrew salió a la luz por primera vez desde que su hermano el rey Carlos le despojó de sus títulos reales.

Parecía estresado mientras charlaba con una compañera mientras cabalgaba por los terrenos de Castillo de Windsor.

Se produce cuando Katie Nicholl de Vanity Fair dijo en el programa Royal Exclusive del Sun que “muy posiblemente podría haber más”. acusaciones contra andrew.

El corresponsal real dijo: “Bueno, creo que todos en la familia real esperan que hayamos escuchado las últimas acusaciones de Andrew.

“Por supuesto, ya sabes, si los archivos de Epstein se hacen completamente públicos y este tipo de alimentación por goteo termina, entonces podrías sufrir una avalancha, ¿verdad?

“Realmente no lo sabemos, y creo que lo extraordinario de esta historia es que tiene un efecto boomerang, ¿verdad?

“Sigue regresando, justo cuando crees que se ha detenido… regresa de la manera más extraordinaria, y para Andrew, catastrófica, catastrófica”.