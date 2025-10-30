‘Anti-Greta’ huye de Alemania y solicita asilo en EE.UU. después de ‘amenazas de muerte de Antifa’ y ‘ser vigilada por espías’

Un agitador político ALEMÁN apodado el “anti-Greta” ha huido a los Estados Unidos, alegando que su vida está en peligro en Europa.

Naomi Seibt, de 25 años, dice que busca asilo en Estados Unidos después de años de amenazas y acoso en su tierra natal.

La joven activista que se hizo famosa oponiéndose al cambio climático campañas y migración masiva, dice que ha sido “abandonada” por las autoridades alemanas.

“He recibido muchas amenazas de muerte de Antifa”, dijo. “Cuando se lo mostré a la policía, me dijeron que no podían hacer nada porque no me violaron ni me mataron”.

Seibt, una firme defensora del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), insiste en que está siendo perseguida por sus opiniones políticas.

“Todo comienza con Antifa, que es más fuerte en Alemania que en cualquier otro lugar del mundo”, dijo.

La activista afirma que la inteligencia alemana la sigue desde hace años.

“Creo que hay muchas posibilidades de que intenten arrestarme en el aeropuerto… y vengan a buscarme a mí y a mi familiaincluida mi hermana pequeña, que no es política en absoluto”, dijo a The Telegraph desde Washington.

Ahora está esperando en Estados Unidos el resultado de su solicitud de asilo, presentada en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Su solicitud argumenta que se enfrenta a penas de prisión o daños físicos si se la obliga a regresar a Alemania.

Se produce mientras informes sugieren que Donald Trump podría ofrecer refugio a los conservadores europeos que dicen haber sido castigados por “expresión pacífica de opiniones en línea”.

El expresidente también prometió etiquetar a Antifa como organización terrorista en Estados Unidos.

El actual vicepresidente, JD Vance, se ha sumado al coro de críticas y recientemente acusó a Alemania de “retirarse de la democracia”.

Hablando desde Washington, Seibt dijo que se sentía atraída por el “patriotismo” de Estados Unidos.

“Los estadounidenses se defienden unos a otros”, dijo. “No veo el mismo sentimiento en Alemania”.

Describió al AfD como “libertario-conservador” y rechazó las afirmaciones de que sea un movimiento de extrema derecha.

“El AfD no es imperialista como los nazis”, afirmó. “Su único objetivo es revivir el patriotismo que existe con la misma salud en Estados Unidos”.

Los principales partidos alemanes se han negado durante mucho tiempo a trabajar con AfD, creando lo que llaman un “cortafuegos” contra la extrema derecha.

A pesar de ello, el AfD está ahora por delante en las encuestas de la gobernante Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Olaf Scholz.

El partido se opone a la migración masiva y al multiculturalismo y apoya la prohibición del burka.

También ha respaldado la “remigración”, un controvertido plan que exige la deportación de los inmigrantes que viven en Alemania.

Seibt respalda abiertamente esas opiniones y frecuentemente publica sobre ellas para sus casi medio millón de seguidores en X.

Ha afirmado que “a los hombres y mujeres blancos alemanes se les ha enseñado a odiarse a sí mismos y corren el riesgo de ser borrados”.

Las figuras de AfD han obtenido el apoyo de los conservadores estadounidenses, incluido Vance, quien se reunió con la líder del partido Alice Weidel después de un discurso en Munich a principios de este año.

La propia Seibt ayudó a organizar una discusión X en vivo entre Weidel y el multimillonario Elon Musk.

Insiste en que Alemania está “perdiendo su compromiso con la libertad de expresión” mientras periodistas y activistas enfrentan el escrutinio policial por sus publicaciones en línea.

Seibt destacó recientemente el caso de Norbert Bolz, un conocido comentarista político cuya casa fue allanada por la policía.

Los oficiales lo interrogaron sobre un redes sociales publicación con el lema de la era nazi “¡Deutschland erwache!” (“Alemania, ¡despierta!”).

Bolz, que ha escrito para importantes medios como Welt, no fue arrestado.

Seibt también señaló a su amigo Aron Pielka, conocido en línea como “Shlomo Finkelstein”, quien fue condenado por incitación al odio por su contenido de YouTube.

En 2020, Pielka recibió una sentencia suspendida de un año por insultar la religión y compartir símbolos prohibidos.

Posteriormente fue encarcelado en 2023 tras violar su libertad condicional.

Seibt dice que fue atacado por la inteligencia alemana únicamente por sus opiniones políticas.

“Tienen muchas razones para que no les guste que esté en Estados Unidos”, dijo. “La única razón por la que no he recibido las mismas amenazas es porque les preocupa que las hagan públicas y que yo pueda involucrar a Estados Unidos”.

“Sería mucho más fácil cuando regresara a Alemania”, añadió.

Cuando se le preguntó sobre la ironía de buscar asilo mientras se respalda a figuras antiinmigración como Trump y AfD, Seibt se mantuvo firme.

“El AfD no está en absoluto en contra de la inmigración”, afirmó. “Sólo queremos una inmigración que pase por controles estrictos y rigurosos”.

Culpó a la política de fronteras abiertas de Angela Merkel de 2015 de permitir la entrada de “islamistas” al país sin control.

“Es extremadamente peligroso ni siquiera comprobar quién entra”, dijo. “Cualquier gobierno tiene el deber de proteger primero a su propio pueblo”.

La agencia federal de inteligencia interna de Alemania se negó a comentar sobre las afirmaciones de Seibt.