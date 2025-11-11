Apple elimina las aplicaciones de citas gay del mercado chino – medios – RT World News

Según los informes, Blued y Finka han sido eliminados siguiendo una directiva del organismo de control de Internet del país.

Las principales aplicaciones de citas gay de China, Blued y Finka, han sido eliminadas de la Apple Store local por orden del regulador de Internet de Beijing, informa Wired.

Lanzada en 2012, Blued es la aplicación de citas gay más grande de China y alguna vez contó con más de 60 millones de usuarios en todo el mundo antes de que controles estatales más estrictos limitaran su alcance global. Finka, un nuevo rival popular entre los usuarios más jóvenes, se convirtió en una de las plataformas LGBTQ+ de más rápido crecimiento en China gracias a sus funciones de redes sociales y su interfaz estilo juego.

Según Wired, Apple eliminó ambas aplicaciones de su App Store de China por orden de la Administración del Ciberespacio de China (CAC), que supervisa el contenido en línea y la seguridad de los datos.

El informe no especifica cuándo ni por qué se emitió la orden, pero los usuarios de las redes sociales chinas notaron la desaparición de las aplicaciones de las tiendas en línea durante el fin de semana. Según se informa, las aplicaciones siguen siendo funcionales para los usuarios existentes, pero ya no están disponibles para nuevas descargas.













Apple confirmó la eliminación en un comunicado el lunes.

“Seguimos las leyes de los países donde operamos. Según un pedido de CAC, hemos eliminado estas dos aplicaciones únicamente de la tienda de China”. dijo un portavoz de Apple en un correo electrónico al medio. La empresa añadió que ambas aplicaciones ya habían sido retiradas de otros mercados. Ni Blued ni Finka respondieron a las solicitudes de comentarios.

China despenalizó la homosexualidad en la década de 1990, pero aún prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bajo el presidente Xi Jinping, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para promover los valores familiares tradicionales y frenar lo que llaman “Influencia occidental”. La campaña tiene como objetivo aumentar las tasas de natalidad, reforzar los roles de género y desalentar estilos de vida considerados incompatibles con los valores tradicionales. Los activistas LGBTQ+ chinos dicen que la campaña ha alimentado la censura y la vigilancia, con muchos grupos gay cerrados, eventos del Orgullo prohibidos, contenido sobre personas del mismo sexo eliminado de los medios y asociaciones universitarias disueltas.

La mayoría de las aplicaciones de citas LGBTQ+ ya están bloqueadas en China. Grindr, con sede en EE. UU., fue eliminado de la App Store china de Apple en 2022 después de que Beijing endureciera las reglas de ciberseguridad y privacidad de datos que exigían que los datos de los usuarios se almacenaran a nivel nacional. ZANK, que alguna vez estuvo entre las principales aplicaciones de citas gay de China, fue cerrada en 2017 por “difundir contenido pornográfico”.