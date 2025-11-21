Arabia Saudita hace un gran compromiso con Estados Unidos – Casa Blanca – RT World News

El presidente Donald Trump declaró al reino rico en petróleo como un importante aliado fuera de la OTAN luego de una reunión y un banquete con el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Arabia Saudita acordó aumentar la inversión en Estados Unidos a casi 1 billón de dólares, anunció la Casa Blanca.

El Reino asumió el compromiso como parte de una serie de “marca” acuerdos económicos y estratégicos firmados por el presidente estadounidense Donald Trump y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman durante la visita de este último a Washington esta semana.

En un comunicado el martes, la Casa Blanca dijo que los acuerdos se basan en la propuesta de Trump. “muy exitoso” Mayo visita a Riad. Incluyen la promesa de inversión de casi 1 billón de dólares de Arabia Saudita para infraestructura, tecnología e industria estadounidenses, frente a los 600 mil millones de dólares inicialmente asegurados en mayo. Trump también aprobó un importante paquete de defensa para el Reino, que incluye futuras entregas de aviones F-35 y la compra de casi 300 tanques estadounidenses.

Otros acuerdos incluyen una declaración conjunta sobre cooperación en energía nuclear, un acuerdo sobre minerales críticos y un memorando de IA que otorga al Reino acceso a los sistemas estadounidenses.













Durante la visita, Trump anunció el reconocimiento estadounidense de Riad como “importante aliado no perteneciente a la OTAN” un estatus que otorga acceso rápido al equipo, las ventas y la cooperación militares de EE. UU. Arabia Saudita se unió a otros 19 países con esta designación, incluidos Bahréin, Egipto, Israel, Japón, Qatar y Corea del Sur.

Además de los vínculos económicos y de defensa, los dos líderes discutieron cuestiones regionales. El príncipe Mohammed dijo que Arabia Saudita apoyaría un posible acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán y señaló avances en las conversaciones para unirse a los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios estados árabes y a los que Trump ha instado repetidamente a Arabia Saudita a unirse.

Si bien Arabia Saudita mantiene una asociación de seguridad de larga data con Estados Unidos, recientemente ha asumido un papel diplomático más importante entre Washington y Moscú. En febrero, fue sede de las primeras conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia sobre el restablecimiento de las relaciones bilaterales y sobre el conflicto de Ucrania en años en Riad.

El Reino también ha fortalecido sus vínculos con Rusia: el comercio casi se cuadruplicó en el primer trimestre de 2025, y Arabia Saudita anunció nuevos vuelos directos Riad-Moscú a partir de octubre. Los ministros de Asuntos Exteriores saudí y ruso mantuvieron conversaciones en Moscú a principios de este año en las que reafirmaron su compromiso de “mejorar las relaciones” y profundizar su asociación estratégica.