Arresto por shock, bomba de embarazo y amenazas de decapitación

BRIT Bella Culley causó revuelo cuando su devastada familia denunció su desaparición por primera vez, solo para ser acusada de contrabando de drogas días después.

Luego, la joven de 19 años acudió a los tribunales porque no sólo se declaró culpable de traficar cocaína por valor de 200.000 libras esterlinas Georgia pero también le susurró a su abogado que estaba embarazada.

Bella se enfrentaba no sólo a una sentencia máxima de 20 años tras las rejas, sino también a la sombría perspectiva de criar a su primer hijo desde el interior de una infernal celda de prisión ex soviética.

Durante su juicio, Bella también reveló la verdadera razón por la que aceptó llevar el equipaje lleno de drogas desde Tailandia a Tbilisi.

Afirmó que una pandilla en Bangkok amenazó con matar a su familia si no hacía lo que le decían y la hizo ver videos de decapitaciones.

Hoy vimos otra revelación impactante sobre Bella.

Se le permitió sensacionalmente salir libre cuando salió de la cárcel con una sonrisa radiante en su rostro.

Un juez la condenó a cinco meses y 25 días de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad.

La sentencia se remonta al primer día que estuvo encerrada, lo que significa que era una mujer libre tan pronto como corte Se firmaron los papeles.

Bella, emocional y muy embarazada, dijo a los periodistas frente a un tribunal de Tbilisi que estaba “feliz y aliviada” de ser liberada.

La joven británica añadió que nunca esperó que le permitieran salir de la cárcel hoy.

También estaba hablando por teléfono con su padre en casa, riendo y diciendo: “¡Ya no estoy en la cárcel!”.

Papá Niel respondió: “¡Eso es genial!”

DETENCIÓN DE CHOQUE

Cuando el mundo escuchó por primera vez el nombre de Bella Culley, fue de su familia quien hizo un llamado desesperado en busca de ayuda para encontrarla.

Con sólo 18 años, la familia Culley dio la alarma durante las vacaciones de Bella al Lejano Oriente en mayo.

No había podido contactar a nadie durante varios días, a pesar de que normalmente inundaba a su familia con mensajes de texto.

Esto provocó una enorme operación de búsqueda internacional.

Días después, se informó sobre una impactante redada de drogas en Georgia.

Las autoridades dijeron que “una mujer de 18 años de Billingham ha sido arrestada bajo sospecha de delitos de drogas y que permanece bajo su custodia”.

Las imágenes pronto revelaron que la adolescente detenida era Bella, a 4,000 millas de distancia de donde se estaba llevando a cabo el grupo de búsqueda.

Se la vio siendo llevada esposada al tribunal acusada de intentar introducir 34 bolsas de marihuana en su equipaje a través del principal aeropuerto de la capital de Georgia.

BOMBA DEL EMBARAZO

Según los informes, Bella quedó embarazada de un hombre británico antes de verse envuelta en la larga experiencia.

Cuando la adolescente fue sentenciada inicialmente a 18 meses de prisión, se esperaba que diera a luz a su bebé en la sombría cárcel de Georgia.

Su familia intentó desesperadamente aclarar los preparativos para el nacimiento en medio de sugerencias de que se le podría conceder un período de arresto domiciliario cuando se acercara el plazo.

Se entiende que la madre del adolescente, Lyanne, había hecho planes para mudarse a Georgia para ayudar a criar al niño, previsto para Navidad.

Ella insistió en que no quería que el bebé pasara ningún tiempo en prisión, por lo que estaría preparada para mudarse desde el Reino Unido.

Después de la audiencia de su hija, dijo: “Queremos saber más sobre el arresto domiciliario; tendría que venir a Georgia para ayudar”.

Mientras tanto, Bella le preguntó a su abogado Malkhaz Salakaia: “¿Podré llevarme al bebé si vuelvo a la cárcel?”.

El señor Salakaia respondió: “Nadie te va a quitar el bebé”.

Amenazas de decapitación

El equipo legal de Bella le dijo al tribunal que a la adolescente se le mostró un video espantoso de la decapitación y se le advirtió que enfrentaba el mismo destino.

Temía por su vida cuando la subieron al vuelo desde Bangkok en mayo, dijo su defensa, añadiendo que no sabía que estaba traficando drogas.

La enfermera en prácticas también afirmó que la pandilla amenazó con dañar a sus padres y a su hermano de 16 años, sugiriendo que sabían dónde vivían.

Su abogado georgiano, Malkhaz Salakaia, alegó que la pandilla aterrorizó a la adolescente hasta convertirla en mula.

Le dijo a The Sun: “Le dijeron: ‘Sabemos las direcciones de tus padres, sabemos dónde está tu hermano de 16 años’.

“La hicieron ver un vídeo de un hombre siendo decapitado y le dijeron: ‘Si no haces lo que te dicen, esto es lo que te va a pasar a ti y a tu familia’.

“Se sintió mareada y casi se desmayó pero aun así la obligaron a verlo”

Añadió: “En el interior de su brazo derecho hay una marca de esta coerción.

“La marcaron, por así decirlo, con un hierro candente en el brazo.

“La obligaron a hacer esto; hubo presión tanto psicológica como física, cuyo rastro aún es visible.

“En cuanto a su conexión con este grupo, conocía a varios de ellos: son británicos.

“Al principio conoció a uno, y luego a través de él conoció a los demás. Sin embargo, tenemos motivos para suponer que este grupo también tenía cómplices locales, incluso en Tailandia”.

LIBERACIÓN DE CHOQUE

Bella fue liberada sensacionalmente de prisión hoy después de cumplir seis meses tras las rejas en una prisión infernal de Georgia.

Apenas unos minutos antes de la audiencia final del lunes por la mañana se llegó a un nuevo acuerdo de culpabilidad que permitió su liberación completa de la cárcel.

El cambio de sentido del tribunal fue confirmado formalmente por el juez Giorgi Gelashvili cuando Bella recibió la noticia.

Un espectador dijo: “Ella se reía y lloraba al mismo tiempo como si no pudiera creerlo”.

Luego pronunció algunas palabras fuera del tribunal de Tbilisi y dijo a los periodistas que estaba “feliz y aliviada” de ser liberada.

La joven británica añadió que nunca esperó que le permitieran salir de la cárcel hoy.

Su emotiva madre Lyanne Kennedy, de 44 años, rompió a llorar cuando le dijeron que el adolescente quedaría libre.

Sollozó afuera del tribunal diciendo: “Estoy tan feliz, tan feliz – sé que no lo parezco, pero muy feliz.

“Necesitaremos obtener su pasaporte y luego nos iremos, hoy o mañana”.