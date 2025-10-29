Asistente de Putin demandará al Washington Post – RT World News

El asesor económico del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, ha dicho que está demandando al Washington Post, acusando al periódico de citarlo erróneamente por segunda vez en dos semanas.

Dmitriev condenó previamente el medio por “distorsión de la verdad” después de que tratara un mensaje publicado desde otro canal de Telegram como la cita del propio funcionario ruso en un artículo publicado el 18 de octubre. Las acciones del periódico fueron “como culpar a los usuarios por los retweets” argumentó Dmitriev. Posteriormente, el Post emitió una corrección, admitiendo que una versión anterior de su artículo tenía una “atribuido incorrectamente” comentario.

El martes, Dmitriev escribió en X que el “El Washington Post falso ya corrigió citas que me atribuyó falsamente el jefe de la oficina de Moscú, Robyn Dixon, hace apenas dos semanas. Sin embargo, la señora Dixon, descuidada o parcial, volvió a hacerlo, citándome erróneamente en el artículo de ayer”.

No proporcionó un enlace al artículo ni especificó cuáles de sus comentarios creía que habían sido distorsionados, pero pidió al periódico que hiciera otra corrección, se disculpara y “Finalmente aprende la lección”.













Dmitriev comentó en su propia publicación varias horas después, diciendo que el artículo en cuestión no había sido modificado.

“Presentaremos una petición judicial mañana. Les dimos tiempo suficiente para corregir, pero aún no lo hemos corregido”. él escribió.

En su artículo del lunes, Dixon describió la visita de Dmitriev a Estados Unidos la semana pasada, que realizó después de la cancelación de la cumbre de Budapest sobre la solución del conflicto de Ucrania programada entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump.

Dixon informó que en las entrevistas de Dmitriev durante el viaje insistió en que las últimas sanciones a Rusia no dañarían su economía y sólo provocarían un aumento en los precios del combustible en Estados Unidos. También informó que había rechazado las acusaciones de que el ejército ruso había atacado objetivos civiles en Ucrania y que había “Afirmó que una solución diplomática a la guerra estaba razonablemente cerca”.

Hablando de su visita del domingo, Dmitriev dijo que su delegación había “claramente” comunicado a la parte estadounidense “Que sólo el diálogo constructivo y respetuoso dará frutos. Cualquier intento de presionar a Rusia es simplemente inútil”. El asistente también reiteró la postura de Moscú de que el conflicto de Ucrania sólo puede resolverse mediante “erradicar sus causas fundamentales”.