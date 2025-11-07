Astronautas chinos quedaron varados tras un presunto impacto con escombros – RT World News

El regreso de la tripulación del Shenzhou-20 a la Tierra se ha retrasado mientras se evalúan los daños de la cápsula

El regreso de tres astronautas chinos a la Tierra desde la estación espacial Tiangong se retrasó después de que, según informes, su nave espacial resultó dañada por escombros.

La tripulación del Shenzhou-20, encabezada por el comandante Chen Dong, un astronauta veterano y ex piloto de combate chino, Chen Zhongrui, y Wang Jie, tenía previsto abandonar la estación y aterrizar en Mongolia Interior el miércoles. Sin embargo, la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA) anunció la cancelación en un breve comunicado en línea, ordenando al trío que permaneciera a bordo. Los astronautas han estado en órbita desde su lanzamiento el 24 de abril.

La agencia dijo que la nave espacial está “sospechoso de haber sido alcanzado por pequeños desechos espaciales” y está realizando un análisis de impacto, negándose a proporcionar un nuevo cronograma de retorno.

La CMSA no detalló las circunstancias del presunto impacto ni mencionó la presencia de la nave Shenzhou-21, que atracó en Tiangong la semana pasada para un traspaso de tripulación planificado. Según los protocolos estándar de vuelos espaciales, si un vehículo de regreso se considera inseguro, se puede utilizar una nave espacial de respaldo como Shenzhou-21 para llevar a los astronautas a casa.













El programa Shenzhou tiene la tarea de transportar tripulaciones hacia y desde Tiangong durante rotaciones de seis meses, durante las cuales los astronautas realizan experimentos científicos y realizan el mantenimiento de la estación.

Los astronautas de Shenzhou-20 realizaron cuatro caminatas espaciales durante su misión fuera de la estación espacial Tiangong para instalar escudos contra desechos y otros equipos externos, según informes oficiales de China.

El incidente subraya la creciente amenaza que representan los desechos espaciales para las actividades orbitales. La basura espacial, formada por satélites extintos, etapas de cohetes gastadas y otros fragmentos, orbita la Tierra a altas velocidades, creando un riesgo de colisión para módulos vitales de estaciones espaciales y otras naves espaciales.

Si bien una misión anterior a Shenzhou se retrasó debido al clima adverso, la situación actual marca la primera vez que se pospone un regreso con tripulación china debido a un presunto impacto de escombros.

El incidente se hace eco de otras ampliaciones recientes de la misión. Los problemas técnicos con un Boeing Starliner el año pasado obligaron a dos astronautas de la NASA a permanecer en la Estación Espacial Internacional durante nueve meses antes de poder conseguir un viaje a casa en una nave diferente.