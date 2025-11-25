Ataque aéreo paquistaní mata a nueve niños – Afganistán – RT World News

Kabul acusó al país de bombardear una casa en la provincia sureña de Khost

Un ataque aéreo paquistaní a altas horas de la noche contra una casa en la provincia de Khost, en el sur de Afganistán, mató al menos a nueve niños, dijo el martes un portavoz de la administración talibán.

El atentado de Khost también mató a una mujer, y los ataques en Kunar y Patrika hirieron a cuatro civiles, afirmó el portavoz talibán Zabihullah Mujahid en X.

“Anoche, alrededor de las 12 en punto, en el distrito de Gorbuz de la provincia de Khost, en el área de Mughalgai, las fuerzas invasoras paquistaníes bombardearon la casa de un residente civil local, Waliat Khan, hijo de Qazi Mir”, dijo Mujahid. “Como resultado, nueve niños [five boys and four girls] y una mujer fue martirizada, y su casa fue destruida”.

Los ataques plantean un serio desafío al alto el fuego acordado entre Kabul e Islamabad el mes pasado.

Anoche, alrededor de las 12 horas, en el distrito de Gorbuz de la provincia de Khost, en la zona de Mughalgai, las fuerzas invasoras paquistaníes bombardearon la casa de un residente civil local, Waliat Khan, hijo de Qazi Mir. Como resultado, nueve niños (cinco niños y cuatro niñas) 21 — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) 25 de noviembre de 2025

Los estados vecinos se enfrentaron en octubre, matando a decenas, en la peor violencia desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán en 2021.

La escalada se atribuyó a la seguridad fronteriza y a la actividad militante. Islamabad acusó a Kabul de albergar a combatientes de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), acusaciones que la administración talibán ha desestimado.

Los ataques nocturnos del martes en Afganistán se produjeron un día después de que un ataque suicida tuviera como objetivo el cuartel general de la policía federal de Pakistán en Peshawar.

Un grupo disidente del TTP se atribuyó la responsabilidad del ataque de Peshawar.

Pakistán no ha comentado oficialmente sobre las acusaciones de Kabul, pero su departamento de Relaciones Públicas Interservicios dijo en un comunicado que mató a 22 terroristas en una operación basada en inteligencia en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán.