Avergonzado Sarkozy al publicar memorias de prisión de 216 páginas después de solo 20 DÍAS tras las rejas comiendo yogur y esquivando amenazas de muerte

El ex presidente francés DESGRACADO, Nicholas Sarkozy, ha escrito un libro de 216 páginas que detalla sus 20 días de confinamiento solidario, y se publicará el próximo mes.

Las memorias, “Nicolas Sarkozy, El diario de un prisionero”, se publicarán el 10 de diciembre, confirmó el editor Fayard.

Sarkozy, de 70 años, estuvo menos de tres semanas en la famosa prisión de París. La Prisión de Santé tras ser declarado culpable de aceptar dinero en efectivo ilegal del fallecido dictador libio, coronel Gadafi, para financiar su campaña presidencial de 2007.

Se le impuso una pena de cinco años de prisión (la máxima por conspiración criminal) pero quedó en libertad en espera de apelación.

A pesar de pasar sólo 20 días bajo custodia, Sarkozy ha escrito un libro con un promedio de casi 11 páginas por día de encarcelamiento.

El editor publicó un adelanto de las memorias. Comienza: “En prisión, no hay nada que ver ni nada que hacer”.

Escribe que “el silencio no existe en La Santé” y que el ruido dentro de la cárcel “es lamentablemente constante”.

Sarkozy insiste en que el tiempo tras las rejas no lo destrozó. “Como en el desierto, la vida interior se fortalece en la prisión”, afirma.

El exlíder fue recluido solo en una celda de 29 pies cuadrados y separado de otros reclusos luego de recibir amenazas de muerte.

Dos agentes de policía fueron asignados a la celda vecina las 24 horas del día para protegerlo de los prisioneros que juraban “vengar a Gadafi”.

Sarkozy describió su estancia en prisión como una “pesadilla” y suplicó a los jueces su liberación anticipada.

El tribunal de apelaciones de París aprobó su solicitud el 10 de noviembre, colocándolo bajo supervisión judicial mientras continúa su impugnación.

Debe usar una etiqueta electrónica y presentarse ante la policía mientras vive en su casa de £5 millones con su esposa, la ex supermodelo Carla Bruni, de 57 años.

Su hijo Louis reaccionó en línea después del fallo y escribió: “Viva la libertad”.

Pero Sarkozy no ha sido absuelto. Podría volver a estar bajo custodia en marzo si fracasa su apelación.

Los fiscales describieron anteriormente los delitos como “extremadamente graves”, pero dijeron que el código penal permitía la liberación temporal.

Durante su primera noche en la cárcel, los reclusos lo abuchearon y amenazaron, y un video que apareció en línea mostraba a un prisionero gritando: “Lo sabemos todo, Sarko… lo sabemos todo. Devuélvenos los miles de millones de dólares”.

Un portavoz de la fiscalía de París afirmó: “Tres reclusos de la prisión de Santé fueron detenidos tras recibir amenazas a la llegada de Nicolas Sarkozy.

“La administración penitenciaria llevó a cabo un registro administrativo en sus celdas, durante el cual se incautaron dos teléfonos”.

El portavoz dijo que se había abierto una investigación formal sobre “amenazas de muerte”.

Los tres reclusos fueron detenidos por las amenazas.

Según los informes, Sarkozy se negó a comer cualquier comida preparada en la prisión, por temor a que la comida hubiera estado contaminada.

En cambio, vivía principalmente de atún y yogures comprados en la cantina.

Una fuente le dijo a Le Point: “¡Ni siquiera sabe hervir un huevo! Y, además, por principio se niega a hacerlo”.

Guardaba una bolsa de deporte con sus pertenencias en su celda y él mismo barría el suelo con una escoba pequeña.

Sarkozy dijo al tribunal que había sido un recluso modelo. “Respondí escrupulosamente a todas las citaciones”, dijo. “Esta terrible experiencia me fue impuesta, la soporté”.

Agradeció al personal penitenciario por mostrar una “humanidad excepcional” y dijo que habían ayudado a que la “pesadilla” fuera soportable.

Sarkozy fue el primer exjefe de Estado francés encarcelado desde el mariscal Philippe Pétain, colaborador nazi, en 1945.

La condena se produjo tras un juicio de tres meses en el que se acusaba de haber permitido a intermediarios canalizar dinero libio hacia su campaña.

Fue absuelto de recibir fondos públicos robados y corrupción pasiva, pero condenado por “conspiración criminal”.

Durante todo el juicio negó haber actuado mal y culpó a “mentirosos y delincuentes” de las acusaciones en su contra.

Insistió: “Nunca encontrarás ni un solo centavo de Libia en la campaña”.

La Santé, donde estuvo recluido, es una de las prisiones más notorias de Francia, conocida por disturbios, condiciones miserables y ejecuciones en guillotina en el pasado.

Sarkozy podría ser enviado de regreso allí si el tribunal de apelación confirma el fallo original en marzo.