Baker, de 49 años, murió estrangulada después de que su bufanda quedara atrapada en una máquina amasadora mientras la limpiaba.

UNA PANADERA murió estrangulada después de que su bufanda se atascara en una máquina para hacer pan.

Zoe Letsiou, de 49 años, estaba trabajando en su panadería en Larissa, Grecia, cuando su bufanda quedó atrapada en los rodillos de la máquina y se apretó alrededor de su cuello.

Los servicios de emergencia fueron llamados para informar del horroroso incidente después de que un cliente notara la ausencia de Letsiou.

Los paramédicos acudieron rápidamente a la panadería donde intentaron reanimar al hombre de 49 años.

Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, fue declarada muerta en el lugar.

Según su cuñado, Letsiou estaba limpiando la máquina en ese momento.

Una compañera panadera de una tienda vecina le dijo a ANT1: “la señora había terminado la producción y estaba limpiando la máquina, según dijo su cuñado.

“Llevaba un pañuelo que, cuando la máquina se puso en marcha, quedó atrapado en los rodillos y se convirtió en una soga, y el pañuelo alrededor de su cuello la estranguló”.

Su muerte ha dejado en shock a la pequeña comunidad de Damasi.

Han llegado homenajes al querido panadero que era muy conocido en el pueblo.

Uno dijo: “Qué vergüenza, jovencita. Mi más sentido pésame a la familia.”

Otro añadió: “dale valor a su familia para soportar el dolor”.

Desde entonces, la policía inició una investigación sobre el incidente mientras intentan determinar la causa exacta de su muerte.

Se produce cuando una madre de dos hijos fue encontrada trágicamente estrangulada en su casa en Northamptonshire.

La popular artista religiosa Isobella Knight fue encontrada por la policía en su casa en junio.

Los oficiales corrieron a la propiedad en Burton Latimer después de haber sido llamados inicialmente por informes de un automóvil que se estrelló contra un restaurante McDonald’s cercano.

Un examen post mortem encontró que Isobella, de 32 años, conocida como Izzy, había muerto como resultado de la presión que le aplicaron en el cuello.

Paul Knight, de 35 años, fue acusado de su asesinato y compareció en Northampton Crown. Corte ayer.

La desconsolada familia de Izzy rindió emotivos homenajes a la madre “amable, gentil y muy querida” que “siempre anteponía a sus dos hijas a cualquier otra cosa”.

Su madre Helena dijo que ella era la “niña perfecta”.

“Ella hizo que ser madre fuera muy fácil y su buen carácter era algo que nunca la abandonaría.

“Cuando nació su hermana Georgina, desarrollaron un vínculo inmediato. Solían hacerme reír porque eran muy diferentes, pero se llevaban como una casa en llamas.

“Tener que decirle a mi hija que su hermana mayor había muerto, especialmente en estas circunstancias, fue muy doloroso.

“Realmente no hay palabras para describir el dolor”.