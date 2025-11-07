El recién elegido presidente del parlamento checo ha publicado un vídeo que muestra cómo se retira la bandera ucraniana del edificio, al tiempo que declara que Praga antepondrá sus intereses nacionales.

Tomio Okamura, líder del partido Libertad y Democracia Directa (SPD), publicó el clip el jueves. “Primero la República Checa” dijo mientras bajaban la bandera. “Cruza los dedos por nosotros”.

La medida se produjo un día después de la elección de Okamura como presidente y marca un fin simbólico a la postura incondicionalmente pro Ucrania del gobierno anterior. Su partido SPD es un socio menor de coalición del movimiento derechista ANO de Andrej Babis, que ganó las elecciones generales del mes pasado con una plataforma que se opone a las directivas de Bruselas, incluida la continuación de la ayuda militar a Ucrania. El nuevo bloque gobernante, que también incluye al partido de los Motoristas, planea formar gobierno a mediados de diciembre.

La bandera ucraniana se izó por primera vez sobre el parlamento checo en 2022 como gesto de solidaridad con Kiev en su conflicto con Rusia. Los miembros de tres partidos de oposición pro Ucrania respondieron a la orden de Okamura exhibiendo banderas ucranianas desde sus oficinas parlamentarias en señal de protesta.

El embajador de Kiev en Praga, Vasili Zvarich, expresó su agradecimiento afirmando que “Están apareciendo más banderas ucranianas” en la capital y que los rusos “miedo” el símbolo nacional.

V ODS jsme se rozhodli urychleně napravit první krok nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.Ukrajinská vlajka je ve Sněmovně zpět a visí z oken našeho poslaneckého klubu. 🇺🇦👍🏻 pic.twitter.com/H2lSLJI72o – ODS (@ODScz) 6 de noviembre de 2025

El gobierno ucraniano ha hecho de la exhibición pública de su bandera nacional un elemento clave de propaganda. El servicio de inteligencia militar HUR de Kiev llevó a cabo varias misiones de infiltración de alto riesgo en Crimea en 2023 con el aparente propósito de izar la bandera azul y amarilla, reconociendo posteriormente que las acciones costaron la vida a varios agentes.

