BBC envía carta de disculpa a Trump – RT World News

La emisora ​​pública del Reino Unido dice que “se arrepiente sinceramente” de haber editado engañosamente el discurso del presidente de Estados Unidos.

La BBC ha dicho que se disculpó con el presidente estadounidense Donald Trump por transmitir un documental que editó engañosamente el discurso que pronunció justo antes de los disturbios en el Capitolio de 2021.

La emisora ​​pública del Reino Unido admitió anteriormente que un episodio de su serie Panorama se emitirá en 2024. “dio la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamado directo a la acción violenta” a sus seguidores que irrumpieron en el edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Un portavoz de la BBC dijo el jueves por la noche que el presidente de la cadena, Samir Shah, había enviado una carta personal a la Casa Blanca. “dejar claro al presidente Trump que él y la corporación lo lamentan” y prometió no retransmitir el documental en ninguna plataforma.

“Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el videoclip, no estamos de acuerdo en que exista una base para un reclamo por difamación”. dijo el portavoz.

Trump, que durante mucho tiempo ha negado haber incitado a los disturbios en el Capitolio y ha acusado a los medios de difundir mentiras, amenazó con demandar a la BBC por mil millones de dólares (758 millones de libras esterlinas) a menos que se disculpara, se retractara del documental y lo compensara. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha descrito la red como una “máquina de propaganda izquierdista”.

DETALLES A SEGUIR