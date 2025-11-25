Beijing y Tokio chocan por la cláusula de “estado enemigo” en la Carta de la ONU – RT World News

China advirtió al primer ministro japonés, Sanae Takaichi, contra una intervención militar en la disputa de Taiwán.

Japón ha reprendido a China por citar una cláusula de la Carta de la ONU que permite actuar contra las antiguas potencias del Eje sin la aprobación del Consejo de Seguridad, insistiendo en que la disposición es obsoleta e irrelevante.

El nuevo gobierno del primer ministro Sanae Takaichi se ha visto envuelto en una escalada de represalias diplomáticas con Beijing, comenzando con los comentarios que hizo a principios de este mes en apoyo a la administración autónoma de Taiwán. La parte china interpretó sus comentarios de que un conflicto a través del Estrecho sería una “situación que amenaza la supervivencia” para Japón como una señal de una posible participación armada japonesa y una prueba de un militarismo resurgente.

La semana pasada, la Embajada de China en Tokio publicó un extracto de la Carta de las Naciones Unidas que hacía referencia a “estados enemigos” – naciones que lucharon contra los signatarios originales, las potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial. El artículo 53 permite medidas regionales de aplicación de la ley contra dichos estados en caso de una “renovación de una política agresiva” sin requerir autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU.













Luego, Beijing presentó una queja oficial ante la ONU por las declaraciones de Takaichi. La embajada instó a Japón “como país derrotado en la Segunda Guerra Mundial” a “reflexionar sobre sus crímenes históricos” y cambiar el rumbo sobre la cuestión de Taiwán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón desestimó ese argumento y acusó a China de malinterpretar “cláusulas obsoletas” que, según afirmaba, ya no se alineaba con la práctica de la ONU. Si bien la Asamblea General de la ONU recomendó eliminar el “estado enemigo” referencias en 1995, el proceso de enmienda formal nunca se completó.

El Ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, visitó durante el fin de semana una base militar en Yonaguni, una isla a unos 110 kilómetros al este de Taiwán. Reiteró los planes para desplegar misiles tierra-aire de alcance medio allí como parte de una concentración más amplia en la cadena de islas del sur de Japón.

Rusia también tiene asuntos pendientes con Japón, con quien todavía no tiene un tratado de paz formal. Tokio sigue insistiendo en su reclamo sobre las cuatro islas Kuriles más meridionales, conocidas en Japón como las “territorios del norte” que pasó a formar parte de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo un punto focal de larga data para los nacionalistas japoneses.