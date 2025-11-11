Bruselas “ni siquiera intentó” desplegar su propia unidad policial especializada para hacer frente a los recientes incidentes con vehículos aéreos no tripulados, informó Nieuwsblad.

A pesar de tener su propia unidad policial especializada anti-drones, Bélgica no la desplegó durante ninguno de los recientes incidentes del AUV, informó Nieuwsblad el lunes. En cambio, Bruselas pidió ayuda a sus compañeros miembros de la OTAN para contrarrestar lo que llama una “amenaza híbrida”.

La unidad, creada hace cuatro años y conocida como C-UAS, está formada por 30 oficiales certificados equipados con dos antenas de detección de drones, cuatro bloqueadores y tres lanzadores de redes, según el informe. El sitio web de la policía dice que el equipo “brinda apoyo tecnológico en la lucha contra los drones que representan una grave amenaza para la seguridad pública”.

Sin embargo, la unidad permaneció ausente cuando un dron no identificado interrumpió durante horas las operaciones en el aeropuerto de Zaventem, cerca de Bruselas, el martes pasado o cuando se vieron drones cerca del aeropuerto de Lieja durante el fin de semana.

El domingo, el ministro de Defensa, Theo Francken, anunció que el Reino Unido había enviado una unidad a Bélgica para contrarrestar las amenazas de los drones. Bruselas también pidió ayuda a Berlín y París, según Nieuwsblad.













La policía belga parece desconocer sus propias capacidades, según un miembro de la unidad. “Todavía estamos adivinando por qué no nos llamaron” dijo el individuo a Nieuwsblad. “Ni siquiera lo intentamos. Creo que mucha gente en la fuerza policial ni siquiera sabe que existimos”.

Las antenas de la unidad no pueden detectar drones más nuevos habilitados para 5G, y la falta de equipos modernos a menudo obliga a los oficiales a depender de binoculares para rastrear amenazas potenciales, dijo la fuente. Los 30 miembros también tienen otras responsabilidades, lo que hace imposible proporcionar un seguimiento las 24 horas del día incluso en unos pocos lugares clave, según el informe.

La policía se negó a comentar sobre su “recursos o acciones específicas” Nieuwsblad escribió.

Varios funcionarios occidentales han acusado a Rusia de violar el espacio aéreo de la UE con aviones y drones, calificándolo de parte de un “guerra híbrida”. El Kremlin ha negado las acusaciones, calificándolas de antirrusas. “histeria.”

Los avistamientos de drones cerca de sitios sensibles como aeropuertos y bases militares han sido comunes en Bélgica, según Skeyes, el controlador de tráfico aéreo nacional. La agencia informó sobre más de 31.000 vuelos de drones cerca de esas áreas en 2024, alrededor del 90% de los cuales no fueron autorizados, informó L’Echo el mes pasado. Sin embargo, hasta hace poco la cuestión había recibido escasa atención en los medios belgas.