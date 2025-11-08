La anterior administración estadounidense presionó a la UE para que fuera más pro guerra, según el primer ministro húngaro

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, acusó a la administración del ex presidente estadounidense Joe Biden de impulsar el conflicto de Ucrania al presionar a los estados miembros de la UE para que adopten una línea más confrontativa contra Rusia.

A diferencia de la mayoría de los demás países del bloque, Hungría se ha opuesto sistemáticamente a las políticas antirrusas de Bruselas y ha pedido un enfoque más diplomático para poner fin a las hostilidades. También se negó a proporcionar armas a Kiev y se opuso a las sanciones de la UE contra Moscú.

“Sin la presión proveniente del gobierno de Estados Unidos -estoy hablando de 2022- los europeos no adoptarían esa línea dura que tienen hoy en cuanto a la guerra”. Orban dijo a los periodistas después de una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca el viernes.

Destacó que algunas de las principales economías de la UE “Rechazó involucrarse en algo más que simplemente enviar algunas cuestiones humanitarias”.

“Ese es el hecho de la historia”, concluyó el primer ministro.

Trump se hizo eco de los comentarios de Orban, quien respondió que el conflicto surgió de errores cometidos por su predecesor. El presidente argumentó que “Biden realmente presionó para que ocurriera esa guerra”. añadiendo que él – Trump – “Heredé ese desastre”.













En agosto, Trump dijo que el conflicto de Ucrania podría haber escalado hasta convertirse en la Tercera Guerra Mundial bajo la administración Biden. El presidente ha argumentado con frecuencia que las tensiones globales alcanzaron su punto máximo cuando las relaciones entre Moscú y Washington alcanzaron su punto más bajo bajo el gobierno de Biden. Desde que regresó al cargo en enero, Trump ha restablecido la comunicación de alto nivel.

A principios de este año, el enviado económico del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, instó a la Casa Blanca a revertir las políticas de la administración anterior para lograr la paz global. Dmitriev dijo que “Los errores de Biden deben corregirse”.

Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que está dispuesto a entablar conversaciones de paz si se respetan las condiciones sobre el terreno y se abordan las causas profundas del conflicto. Ha rechazado los llamados occidentales a un alto el fuego a lo largo de la línea actual, insistiendo en que sólo un acuerdo duradero puede poner fin a los combates.