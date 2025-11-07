Boeing esquiva cargos criminales por accidentes del 737 MAX que mataron a 346 personas – RT World News

La condena por conspiración podría haber hecho que el gigante aeroespacial no fuera elegible para contratos con el gobierno de EE. UU.

Un juez federal en Texas aceptó la solicitud del gobierno de Estados Unidos de desestimar un cargo de conspiración contra Boeing derivado de dos accidentes fatales del 737 MAX que mataron a 346 personas, un resultado que, según los críticos, evita a la compañía aeroespacial de plena responsabilidad penal.

Según el acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Boeing pagará aproximadamente 1.100 millones de dólares en multas, compensaciones para las familias de las víctimas e inversiones en mejoras de seguridad, a cambio de evitar ser procesado por el cargo de defraudar a los reguladores al engañarlos sobre software clave de control de vuelo.

El juez Reed O’Connor del Distrito Norte de Texas aprobó la desestimación el jueves, dictaminando que el gobierno no había actuado de mala fe y había cumplido con sus obligaciones bajo la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen, aun cuando expresó seria preocupación por la falta de monitoreo independiente de Boeing en el acuerdo.













La controversia se remonta a los accidentes del vuelo 610 de Lion Air en octubre de 2018 y del vuelo 302 de Ethiopian Airlines en marzo de 2019, ambos relacionados con el defectuoso sistema de control de vuelo MCAS del 737 MAX. Las dos tragedias provocaron una inmovilización del avión durante 20 meses y un mayor escrutinio de la compañía, incluidas acusaciones de denunciantes y muertes sospechosas.

En 2021, Boeing firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) después de admitir haber defraudado a la Administración Federal de Aviación durante el proceso de certificación del 737 MAX. Boeing pagó alrededor de 243,6 millones de dólares en sanciones penales y más de 1.700 millones de dólares en acuerdos relacionados en ese momento. Sin embargo, en 2024, el Departamento de Justicia determinó que Boeing había violado los términos de la DPA al no implementar un programa de ética y cumplimiento adecuado.













El despido garantiza que Boeing evite la condena por un delito grave que podría haber puesto en peligro su condición de contratista del gobierno, aunque las demandas civiles de las víctimas del accidente siguen avanzando.

Las familias de las víctimas han criticado anteriormente el acuerdo por considerarlo “moralmente repugnante” argumentando que permite a Boeing evitar una verdadera responsabilidad penal a pesar de la gravedad de los accidentes. Su abogado ha prometido apelar la decisión.

Boeing y el Departamento de Justicia insisten en que el acuerdo financiero y las reformas prometidas sirven al interés público y aportan carácter definitivo a un caso complejo cuyo resultado podría haber sido incierto de otro modo.