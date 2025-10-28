‘Bonnie y Clyde modernos’ captados por la cámara retozando en un popular restaurante romántico

Una Bonnie y Clyde MODERNOS han sido sorprendidos intimando en un restaurante popular, antes de robar descaradamente el lugar.

Las imágenes de CCTV capturaron a la pareja poniéndose furiosa en el restaurante de Arizona antes de huir con cientos de dólares en efectivo, licor y un teléfono.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Un clip muestra a un hombre y una mujer encapuchados llegando al restaurante antes de arrodillarse descaradamente entre los arbustos al aire libre y tener sexo.

Luego, según se informa, la pareja consolidó la escritura con un atraco: robaron $450, un iPhone 5 y una botella de ron Bacardí del romántico restaurante adornado con rosas.

La policía de Scottsdale pronto inició una investigación sobre el extraño robo, que tuvo lugar alrededor de las 3:50 am del sábado en el restaurante Mon Cherie en Scottsdale.

Las autoridades fueron alertadas del incidente esa misma mañana, después de que los empleados notaron que dos puertas estaban dañadas.

Si bien los sospechosos aún no han sido identificados, sus juegos frente a la cámara han proporcionado imágenes claras de sus rostros, dijo la policía.

La propietaria, Lexi Caliskan, bromeó que el robo “fue algo romántico”, comparando a la pareja con los infames ladrones Bonnie y Clyde.

Ella le dijo a ABC15 Arizona: “Quedaron atrapados en el momento, hay rosas por todas partes, tal vez fue un poco romántico, pero Bonnie y Clyde de hoy en día.

“Lo primero que noté fue que toda la tribuna estaba totalmente destrozada. Había cosas por todas partes”.

Añadió que tal vez la decoración romántica del restaurante era la culpable de las tórridas travesuras de la pareja.

El restaurante, ubicado cerca de la Primera Avenida y Goldwater Boulevard, es un popular destino para despedidas de soltera y citas nocturnas.

Su decoración floral y rosa pasta lo han convertido en uno de los restaurantes más fotografiados de la ciudad.

A pesar de encontrar algo de humor en el incidente, el personal reveló que todavía se sentían “violados” y calificó la terrible experiencia de “inquietante”.

La camarera Caitlyn Sorensen se enfureció: “Es un lugar muy feliz y positivo, por lo que el hecho de que hayan hecho eso en nuestro establecimiento es muy inquietante.

“Como si este no fuera el lugar para eso. Sí, estamos llenos de romance y felicidad, pero eso no es lo que queremos aquí”.

El restaurante permanece abierto para el servicio.

DOBLE AMENAZA

No es la primera vez que la policía busca a una pareja de ladrones.

En 2020, policía lanzó una búsqueda de una pareja británica que se pensaba que había estafado al menos una docena de pubs y restaurantes en los últimos 10 meses.

Los embaucadores utilizaron la misma artimaña cada vez.

FUTBOLISTA FUERA La estrella de la liga de fútbol muere trágicamente a los 42 años después de una batalla contra el cáncer CHA-CHA-CAOS Amber Davies de Strictly rompe el silencio después de que la profesional Nikita fuera fotografiada besándola

Se disculparon después de que su tarjeta fuera rechazada, dejaron una dirección y un número de teléfono falsos y luego saltaron.

En una ocasión, los descarados estafadores lograron evadir el pago después de permanecer una semana en un hotel.