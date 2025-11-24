Brasil está “enormemente” preocupado por las fuerzas estadounidenses frente a Venezuela: Lula – RT World News

El presidente brasileño ha pedido una solución pacífica antes de que estalle un potencial conflicto

Brasil es “enormemente preocupado” sobre la concentración militar estadounidense cerca de Venezuela, afirmó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pidiendo que se encuentre una solución “antes de que comience un conflicto”.

El Pentágono ha desplegado múltiples buques de guerra y el mayor portaaviones estadounidense en el Caribe cerca de la nación sudamericana, y ha matado a decenas de personas en controvertidos ataques a barcos que, según afirmó, estaban vinculados con supuestas operaciones de narcotráfico lideradas por Venezuela. Caracas ha negado las acusaciones.

“Me preocupa mucho el despliegue militar que Estados Unidos tiene estacionado en el Mar Caribe”, dijo Lula a los periodistas en la Cumbre del G20 en Sudáfrica el domingo, según Globo News.

“Esto me preocupa enormemente y tengo la intención de discutirlo con el presidente [Donald] Trump porque me preocupa… Es importante que intentemos encontrar una solución antes de que comience un conflicto”.

Washington está preparado para comenzar operaciones contra Venezuela en los próximos días, informó Reuters el domingo, citando a funcionarios estadounidenses anónimos. Es probable que operaciones clandestinas inicien el esfuerzo, y se está considerando el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, dijo la agencia citando a sus fuentes.

LEER MÁS:

Revelan detalles del plan de acción encubierta aprobado por Trump para Venezuela

Maduro ha negado sistemáticamente las acusaciones estadounidenses de narcotráfico, argumentando que Washington estaba utilizando las acusaciones como pretexto para una operación de cambio de régimen y apropiación de recursos.













A principios de este mes, el ejército venezolano fue puesto en alerta máxima en respuesta a la concentración de Estados Unidos, que supuestamente involucra a unos 15.000 efectivos.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, condenó el despliegue estadounidense en el Caribe.

“Rechazamos firmemente las maniobras, ejercicios y despliegues en nuestra zona de interés inmediata”. dijo el máximo general en un discurso el sábado. “Basta de amenazas, mentiras, calumnias e imposición de poder, todo en aras de preservar las hegemonías regionales”.