Brit, de 24 años, muere después de sufrir una ‘reacción alérgica catastrófica’ en Argentina mientras viajaba con su novia devastada

Un británico murió tras sufrir una reacción alérgica “catastrófica” mientras viajaba por Sudamérica con su novia.

Harry James Kitto, de 24 años, falleció en Argentina después de una trágica batalla de una semana en el hospital.

La devastada familia de Cornualles de Harry dijo que había sufrido muerte cerebral después de la grave reacción.

Los médicos hicieron todo lo posible para mantener con vida al británico, pero falleció trágicamente el 7 de noviembre, junto con sus seres queridos que habían viajado a Buenos Aires.

Un representante de la familia Kitto escribió en GoFundMe: “Harry tenía 24 años: amable, aventurero, divertido y lleno de vida.

“Había estado viajando por Sudamérica y faltaban pocos días para regresar a casa cuando ocurrió la tragedia.

“Ahora nos enfrentamos a la dolorosa tarea que ninguna familia debería afrontar: traerlo a casa”.

Hasta el momento, la familia ha logrado recaudar más de £54.000 para ayudar con el proceso de repatriación a partir de 1.400 donaciones.

“Harry luchó tan duro y nunca hemos estado más orgullosos de él. Fue valiente, fuerte y lleno de amor hasta el final”, dijeron sus seres queridos.

La familia de Harry estuvo en contacto con la Fundación Natasha para la Investigación de Alergias durante los siete días de la “pesadilla”.

Se han comprometido a donar las donaciones sobrantes a la organización benéfica como agradecimiento.