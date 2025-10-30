Brit, de 26 años, encontrado muerto con heridas de bala en una isla paradisíaca del Caribe mientras la policía inicia una investigación por asesinato

Un hombre BRITÁNICO ha sido encontrado con múltiples heridas de bala en una isla paradisíaca del Caribe.

Kenrelle O’Flaherty, de 26 años, estaba de visita en Santa Lucía cuando fue asesinado a tiros en Garrand, Babonneau, el martes por la noche.

Según un comunicado de la Real Policía de Santa Lucía (RSLPF), agentes de la comisaría de Babonneau acudieron a los informes de un cuerpo sin vida a lo largo de la carretera alrededor de las 22:50 horas.

Al llegar, la policía descubrió a O’Flaherty con aparentes heridas de bala.

Posteriormente, un médico lo declaró muerto en el lugar.

Se cree que O’Flaherty, que residía en Anguila, estaba visitando Santa Lucía en el momento del incidente.

Desde entonces, la policía ha iniciado una investigación de homicidio sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Una fuente policial dijo: “Instamos a cualquier persona que tenga información a que se comunique con la unidad de delitos mayores.

“Nos gustaría saber a quién estaba visitando y por qué estaba en la zona. Tenemos muy poca información sobre la víctima.

“Todo lo que sabemos es que era británico y estaba de visita desde una isla cercana. Necesitamos llegar al fondo de esto de inmediato”.

El RSLPF insta a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la Unidad de Delitos Mayores al 456-3754 o 456-3756, o a realizar una denuncia anónima a través de la Línea directa contra delitos (555) o la aplicación de la Línea directa contra delitos de RSLPF.