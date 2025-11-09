Brit, de 68 años, asesinado a tiros durante un robo en Ghana mientras la policía inicia una búsqueda urgente de los pistoleros que huyeron del lugar en motocicletas

Un británico fue asesinado a tiros durante un robo en Ghana mientras la policía inicia una búsqueda urgente de los pistoleros que huyeron del lugar en motocicletas.

El hombre de 68 años estaba en un bar con un grupo cuando seis hombres se acercaron e intentaron robarle el teléfono, según una investigación.

Cuando la víctima intentó recuperar su dispositivo, uno de los sospechosos le disparó antes de huir con los otros hombres en motocicletas.

La víctima fue trasladada de urgencia al Tema. hospital generaldonde poco después fue declarado muerto.

El Comando Regional de Policía de Tema lanzó una operación de búsqueda urgente para localizar a los responsables.

También entrevistaron a testigos presenciales como parte de su investigación.

Posteriormente se recuperó de la escena un proyectil gastado de 9 mm y se está analizando en busca de pruebas.

En un comunicado, la policía dijo: “Dos de los agresores se acercaron al grupo y uno de ellos arrebató el teléfono móvil de la víctima de la mesa.

“Cuando la víctima intentó recuperar su teléfono, uno de los sospechosos disparó y la pandilla huyó del lugar en sus motocicletas.

“El Comando Regional de Policía de Tema ha lanzado una operación a gran escala para localizar a los perpetradores”, se lee en el comunicado.

“Se están realizando esfuerzos para contactar a la Embajada británica para notificarles oficialmente la muerte de su ciudadano.

“El Comando asegura al público que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para arrestar a los sospechosos y llevarlos ante la justicia”.

Se produce cuando se lanzó una persecución masiva en Creta después de que dos personas murieran a tiros y al menos otras diez resultaran heridas.

La operación fue una de las más grandes de los últimos años, con unidades policiales de élite y fiscales en el lugar, coordinando búsquedas en terreno accidentado.

Fuerzas especiales fuertemente armadas acordonaron la aldea griega, bloqueando carreteras y revisando todos los coches que entran o salen.

Al describir a agentes armados con capuchas que cubren toda la cara y chalecos antibalas, los residentes dijeron al medio local Protothema: “Hacen un escándalo por cualquier coche que pasa”.

La aldea está completamente cerrada y los lugareños describen una comunidad al límite y temen más violencia.