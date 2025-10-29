Británico arrestado por “espionaje para Rusia” en Ucrania después de “intercambiar secretos militares por dinero en efectivo” mientras trabajaba como instructor

Un británico ha sido acusado de espiar para Rusia y arrestado por las autoridades ucranianas.

El hombre había estado pasando información a la inteligencia rusa a cambio de dinero después de trabajar como instructor militar cerca de la línea del frente en la ciudad sureña de Mykolaiv, afirmaron las autoridades ucranianas.

El ciudadano británico, que no ha sido identificado, supuestamente se promocionó como espía utilizando “varios grupos de Internet pro-Kremlin”, dijo el servicio de seguridad de Ucrania (SBU).

Los fiscales de Kiev afirmaron que el hombre había estado en el país desde enero de 2024 y había “realizado sesiones de instrucción para personal militar en Mykolaiv”.

Posteriormente, el británico trabajó para unidades fronterizas ucranianas antes de dejar de trabajar como instructor militar en septiembre de 2024, agregaron los fiscales.

Luego se trasladó a Odesa y allí “estableció contacto con un representante del servicio especial ruso y acordó proporcionarle información militar a cambio de dinero”.

Las autoridades le dijeron a la BBC que hay evidencia de que transmitió la ubicación de unidades, fotografías de áreas de entrenamiento e información sobre personal militar.

El hombre también está acusado de recopilar información sobre instalaciones en Odesa, intentar acceder a unidades militares e incluso discutir “la posibilidad de utilizar artefactos explosivos”.

Los fiscales dijeron que recibió 6.000 dólares o 5.148 libras esterlinas en pago por una de estas tareas.

El SBU dijo que el hombre se estaba “preparando para cometer ataques terroristas”.

El servicio de seguridad añadió que el hombre tenía “habilidades profesionales en fuego y entrenamiento táctico”.

Los espías rusos enviaron al británico instrucciones sobre cómo fabricar un dispositivo explosivo improvisado y dónde encontrar un alijo de armas, según el comunicado del SBU.

Añadió que el británico sacó una pistola y dos cargadores cargados del escondite.

El ciudadano británico fue detenido en su “residencia temporal” en Kiev, dijo el SBU.

Apareció ante el tribunal esta semana y se encuentra detenido sin derecho a fianza mientras se lleva a cabo una investigación previa al juicio.

La investigación la llevó a cabo el SBU con el apoyo de unidades de contrainteligencia.

Las autoridades dijeron que podría ser encarcelado por hasta 12 años.

Se contactó a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para solicitar comentarios.

Esto se produce cuando Putin declaró “destruir” a los combatientes extranjeros en una advertencia a quienes luchan junto a Kiev.

Rusia dijo que intercepta regularmente conversaciones de radio en inglés y francés en zonas de combate y acusó a la OTAN de tener tropas en el terreno.

La OTAN lo negó diciendo que su apoyo a Ucrania se limita a armas, entrenamiento e inteligencia y no a mano de obra.