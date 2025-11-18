Británico entre los cinco turistas encontrados muertos en un remoto parque nacional afectado por un clima extremo mientras los cuerpos están a punto de ser evacuados

CINCO turistas han sido descubiertos trágicamente muertos en un popular parque nacional debido a condiciones climáticas “extremas”.

Un ciudadano británico se encontraba entre los cinco cuerpos encontrados hoy en el Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia, Chile.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

José Antonio Ruiz, delegado presidencial de Magallanes, confirmó que los cadáveres serán evacuados una vez que mejoren las condiciones climáticas.

Le dijo a El Murcurio: “Estamos en proceso de evacuación y trámites consulares, por la nacionalidad de estas personas.

“…para las personas que no conocen el parque nacional, es un área extensa, de muy difícil acceso, ya sea en vehículo o camión”.

También fueron descubiertos en la región una mujer mexicana y dos ciudadanos alemanes, un hombre y una mujer, dijo Ruiz.

Aún se desconoce la nacionalidad de la quinta víctima.

Según los medios locales, las preocupaciones surgieron por primera vez luego de una publicación en las redes sociales en el grupo de Facebook “Torres del Paine, Chile”.

Se cree que un turista envió un mensaje de emergencia urgente al grupo, informando que los visitantes estaban atrapados en el popular circuito del Macizo Paine.

El mensaje, enviado anoche a las 20.30 horas, decía que habían quedado atrapados en el exigente Circuito “O” debido a las extremas condiciones climáticas.

Según La Tercera decía: “Estamos en el campamento de Los Perros, necesitamos ayuda urgente tanto escaladores como rescatistas están en peligro de muerte.

“Algunas personas subieron al John Gardner esta mañana y el tiempo ha empeorado drásticamente.

“Hay demasiada nieve y algunas personas están atrapadas en el paso. Vientos muy fuertes, que superan los 193 km/h. Por favor, ayuden”.

Según los informes, el mensaje explicaba que cinco personas seguían desaparecidas después de que el grupo se dispusiera a completar el recorrido a las 6 de la mañana.