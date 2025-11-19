Británico muerto en Australia después de un accidente de surf cuando un amigo intentó desesperadamente salvarlo antes de sucumbir también a las olas

DOS amigos se han ahogado en una trágica historia de compañerismo después de quedar atrapados en las traicioneras condiciones del mar frente a la costa sur de Australia.

El escocés Calum Ian McCombie, de 36 años, estaba surfeando en Frankston Beach cuando se vio abrumado en las aguas turbulentas después de que su tabla de surf se rompiera.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Su amigo Nicho Muggleton, de 43 años, lo había estado observando desde el costado del muelle de Frankston cuando vio su tabla de surf partirse en dos.

Sin pensarlo dos veces, Muggleton corrió en su ayuda, sin embargo, también fue inundado por las feroces olas, dejando a ambos hombres a merced del océano.

Un transeúnte llamó a los servicios de emergencia, quienes rápidamente acudieron a la playa en cuestión de minutos y fueron asistidos por un policía helicóptero.

La pareja fue sacada del agua, sin embargo, ninguno pudo ser reanimado.

KREMLIN BRITÁNICO El traidor pro-Putin se convierte en el primer británico en enfrentar cargos por crímenes de guerra en Ucrania TORPEDOS LEJOS Momento: submarino de la OTAN torpedea una fragata mientras el barco estalla en el aire

McCombie, que había llamado a Australia su hogar durante 14 años, era un apasionado del skate y había empezado a surfear hace apenas dos años.

Su funeral está previsto que se lleve a cabo próximo semana en Aberdeenshire.

Desde entonces, su angustiada familia se ha pronunciado.

“Calum era una persona hermosa”, le dijeron a un local noticias salida.

“Todos los que tuvieron la suerte de conocer a Calum lo amaban.

“Estamos desconsolados porque nuestro hijo se fue demasiado pronto; todos lo extrañaremos profundamente”.

La familia de McCombie ahora está recaudando fondos para los servicios de emergencia en Frankston, quienes, según dicen, “hicieron todo lo posible para intentar rescatar tanto a Calum como a su amigo Nicho”.

En una recaudación de fondos en línea, también agregaron que “Calum amaba a los animales y como familia siempre hemos tenido gatos”.

“También apoyaremos a una sección local de protección de gatos”.

A McCombie le sobreviven sus padres, Derek McCombie y Dawn Gibson, y su hermana Kirsty Barbour.

El día de la horrible tragedia, Victoria había estado experimentando fuertes vientos que alcanzaron hasta 80 mph.

Se había aconsejado a los nadadores que se mantuvieran fuera del agua, y la Oficina de Meteorología emitió advertencias de fuertes ráfagas, mares agitados y condiciones peligrosas a lo largo de la costa.

La inspectora detective de la policía de Victoria, Melissa Nixon, dijo que las muertes fueron trágicas y evitables.

“El clima Las condiciones obviamente no eran apropiadas para estar en el agua surfeando, ya sea que tengas experiencia o no”, dijo.

Muggleton, que era local de Frankston, había crecido surfeando en la playa.

Fue descrito como un hombre cariñoso que “no habría podido vivir consigo mismo” si no hubiera intentado rescatar a su pareja.

En declaraciones a The Age, la prima Harriet Muggleton dijo: “No habría tenido dudas, no habría duda en su mente de saltar al agua para salvar a su pareja”.

“Honestamente, no lo habría pensado dos veces antes de saltar para salvar a su amigo”, dijo.

“No habría podido vivir consigo mismo si no hubiera entrado en acción.

“Desde que tengo uso de razón, tenía ese pelo rubio surfero. cabello – siempre estuvo en el agua, muy familiarizado con las aguas de allá abajo”, añadió.

Harriet dijo que su familia expresó sus condolencias a McCombie y agregó: “Espero que puedan tener el más mínimo consuelo sabiendo que Nicho estaba con él y que se fueron juntos”.

Su amiga cercana Nicole Scown dijo que Muggleton trajo luz y alegría a quienes lo rodeaban.

“Me hizo reír hasta que lloré y me dolió el estómago, y esos momentos permanecerán conmigo para siempre”, dijo.

“Era inteligente, talentoso e infinitamente creativo: un artista y escritor talentoso con una mente que veía el mundo en color y profundidad.

“Nicho fue, y siempre será, muy especial para mí. Lo tendré cerca de mi corazón, siempre”, añadió.

El alcalde de la ciudad de Frankston, Kris Bolam, dijo: “Este evento devastador es un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza y el riesgo real que suponen las inclemencias del tiempo”.

VER CLARAMENTE Un mecánico revela un botón ‘secreto’ que descongelará tus ventanas aún más rápido bailando el vals La declaración completa de La Voix mientras la estrella lesionada se ve obligada a retirarse de Strictly

“En nombre de toda la comunidad de Frankston City, extiendo nuestro más sentido pésame a sus familias, amigos y seres queridos”, añadió.

“Compartimos su dolor y lo apoyamos durante este momento desgarrador”.