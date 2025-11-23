DOS buques de guerra rusos fueron interceptados en el Canal de la Mancha por la Royal Navy, dijo el Ministerio de Defensa (MoD).

El HMS Severn, un patrullero, irrumpió para escoltar a una corbeta rusa y un petrolero mientras navegaban hacia el oeste a través del estrecho de Dover hacia el Canal de la Mancha.

El pequeño buque de guerra RFN Stoikiy de Vladimir Putin y el petrolero Yelnya los escoltaron hasta la costa de Bretaña, en el noroeste de Francia, donde las fuerzas aliadas de la OTAN tomaron el control.

El Ministerio de Defensa dijo que el HMS Severn “siguió observando desde la distancia y permaneció listo para responder a cualquier actividad inesperada”.

Esta es la última de una serie de perturbaciones rusas en aguas británicas.

La semana pasada, otro barco ruso, el Yantar, disparó láseres a los pilotos de la RAF que monitoreaban su avance frente a las costas de Escocia.

El secretario de Defensa, John Healey, calificó el episodio de “profundamente peligroso” y advirtió a Putin: “Te vemos. Sabemos lo que estás haciendo. Estamos listos”.

Healey dijo la semana pasada que había habido un aumento del 30 por ciento en los buques rusos que amenazaban las aguas del Reino Unido en los últimos dos años.

El último enfrentamiento, que ocurrió en algún momento durante la última quincena, no fue la primera vez que el Stoikiy estuvo en aguas británicas.

En mayo, la Royal Navy envió dos buques y el 814 Escuadrón Aéreo Naval, también conocidos como los “tigres voladores”, para seguir al buque de guerra ruso.

En ese momento navegaba hacia el oeste a través del Canal de la Mancha para encontrarse con el Sparta IV y el general Skobelev.

