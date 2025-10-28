Calma escalofriante dentro del ojo del huracán Melissa a 175 mph mientras los cazadores de tormentas vuelan a través de monstruos que avanzan a través del Caribe

ESTE es el momento en que una tripulación de la Fuerza Aérea de EE. UU. atravesó el corazón del huracán Melissa y encontró una inquietante quietud dentro del núcleo mortal de la monstruosa tormenta.

Las imágenes de la cabina de la misión de reconocimiento “Teal 74” muestran una escena asombrosa que pocos humanos presencian: imponentes paredes de nubes, elevándose como acantilados hacia el cielo, rodeando una calma perfectamente clara y azul.

El vídeo comienza con la hélice del WC-130J cortando furia blanca, mientras el muro del huracán se alza como una gran fortaleza.

Segundos después, el caos se convierte en silencio mientras el ojo de la tormenta está en calma, quieto y surrealista.

Se extiende por kilómetros, y la luz del sol inunda el espacio circular como un estadio hecho por el cielo.

Luego, a medida que el avión se inclina, la escala de la bestia se vuelve clara a medida que paredes de densas nubes se curvan hacia el cielo en todas direcciones, un vacío tranquilo rodeado de destrucción.

“Esto es lo más claro que se puede ver en la cuenca del Atlántico”, dijo un miembro de la tripulación de la misión, capturado en video mientras el huracán Melissa rugía hacia la categoría 5.

En cuestión de horas, Melissa explotó hasta convertirse en un monstruo de 175 mph (ahora la tormenta más fuerte del Atlántico en 2025) y se abalanzó sobre Jamaica en lo que podría convertirse en el huracán más devastador de la historia de la isla.

Los meteorólogos advierten que Melissa, arrastrándose hacia el oeste a sólo 3 mph, arrojará hasta 40 pulgadas de lluvia en partes de Jamaica.

Está previsto que provoque “inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales y numerosos deslizamientos de tierra”, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Desmond McKenzie, ministro de gobierno local de Jamaica, dijo: “Muchas de estas comunidades no sobrevivirán a esta inundación.

“Kingston está bajo, extremadamente bajo… Ninguna comunidad en Kingston está inmune a las inundaciones”.

Se están llevando a cabo evacuaciones obligatorias en todas las regiones costeras y el primer ministro Andrew Holness ha instado a los ciudadanos a actuar con rapidez.

Dijo: “Ahora es el momento de asegurar su casa, revisar su techo, ventanas y alrededores… Si vive en un área propensa a inundaciones, tome medidas de protección y tenga listo un plan de evacuación”.

El lento movimiento de Melissa y su poder explosivo han asombrado a los expertos: sus vientos se duplicaron en sólo dos días mientras azotaba el cálido Caribe.

A 130 millas al sur de Kingston el domingo por la noche, el ojo del huracán estaba fijo en la costa sur de Jamaica, y los meteorólogos predijeron que tocaría tierra el martes temprano.

El gobierno cerró aeropuertos, abrió refugios de emergencia y puso hospitales en modo de emergencia.

Por ahora, los cazadores de tormentas a bordo del “Teal 74” se encuentran entre los pocos que han vislumbrado la calma dentro del caos.

Misiones de reconocimiento como la suya proporcionan datos de presión y viento en tiempo real que pueden mejorar la precisión del pronóstico hasta en un 20 por ciento, según estudios revisados ​​por pares en el Journal of Atmospheric Sciences.

Y sobre el terreno, la tensión es igual de espesa.

A lo largo del paseo marítimo de Kingston, pescadores y comerciantes amarraron botes y contraventanas cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia.

“Ella quiere quedarse y visitar Jamaica por tres días, ¿por qué?” dijo el pescador Clive Davis, sacudiendo la cabeza ante el horizonte cada vez más oscuro.

“No podemos luchar contra la naturaleza, ¿verdad?”