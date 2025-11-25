Caos cuando un camión volquete fuera de control con una carga completa de 17 toneladas y sin frenos choca contra 12 automóviles y hace que un autobús se salga de la carretera

Un camión DUMPER sin frenos y con una carga de 17 toneladas provocó una matanza en la carretera después de estrellarse contra 12 coches y sacar de la carretera a un autobús.

Imágenes asombrosas mostraron a la camioneta acelerando cuesta abajo antes de perder el control y chocar contra una apretada línea de tráfico sin detenerse.

En el vídeo se puede ver al camión descendiendo rápidamente antes de perder el control total en una carretera de Colombia.

Luego, la enorme camioneta chocó contra varios automóviles y contra un autobús público en el barrio de Robledo en Medellín el 22 de noviembre.

Las impactantes imágenes muestran luego cómo el camión pesado continúa descendiendo mientras choca contra los vehículos uno por uno.

Las autoridades afirmaron que el camión transportaba 17 toneladas de material en el momento del accidente.

La horrible colisión en cadena involucró a otros 12 vehículos, dijeron las autoridades.

Y se vio al autobús que fue golpeado patinando hacia un estacionamiento cuando fue empujado fuera de la carretera principal.

Tres personas resultaron heridas y poco después fueron trasladadas de urgencia al hospital.

El conductor del autobús fue uno de los heridos en la dramática colisión, mientras que los otros dos se encontraban dentro de un vehículo separado en ese momento.

De los 12 coches que resultaron dañados, uno quedó completamente destruido, dijo la policía.

Agregaron que 20 agentes de tránsito y policías se encontraban en el lugar investigando la causa del accidente.

Según los informes, las investigaciones preliminares apuntaron a un fallo en el sistema de frenos del camión.

Los expertos ahora analizarán el alcance total del accidente para llegar al fondo de por qué se desarrolló.

