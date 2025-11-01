Carney de Canadá dice que se disculpó con Trump por anuncio con tema de Reagan – RT World News

El presidente de Estados Unidos dijo anteriormente que el gesto fue “muy agradable”, pero se negó a reiniciar las conversaciones comerciales con Ottawa.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó que se disculpó personalmente con el presidente estadounidense, Donald Trump, por un comercial encargado por el gobierno regional que utilizaba imágenes de Ronald Reagan para criticar los aranceles comerciales.

El anuncio, encargado por el gobierno de Ontario, profundamente “ofendido” Trump, dijo Carney a los periodistas en una conferencia de prensa en Gyeongju, Corea del Sur, el sábado. Añadió que no habría aprobado su publicación si lo hubieran consultado.

El comercial se emitió a principios de este mes y unía fragmentos del discurso de Reagan de 1987 sobre política comercial y su uso de aranceles contra Japón para sugerir que el fallecido ícono republicano se oponía al proteccionismo. La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan acusó a Ontario de utilizar el material sin autorización y distorsionar el historial de Reagan.

Trump reaccionó enojado, acusando a los canadienses de “comportamiento atroz” y anunciar la suspensión de las conversaciones comerciales en curso con Ottawa. En respuesta, también impuso aranceles adicionales a las importaciones canadienses.

LEER MÁS:

Trump ‘pone fin’ a las negociaciones comerciales con Canadá por anuncio antiaranceles (VIDEO)

El presidente de Estados Unidos reveló el viernes que Carney se había acercado para disculparse y estaba “muy lindo,” aunque las conversaciones permanecieron suspendidas. “A Ronald Reagan le encantaban los aranceles y trataron de hacerlo mirar para otro lado”. dijo.

Los comentarios de Carney se produjeron después de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a la que ambos líderes asistieron esta semana en Corea del Sur.