Carniceros de Sudán asaltan otra ciudad mientras se intensifica la sangrienta ofensiva con combatientes masacrando y matando de hambre a civiles

Se teme que las fuerzas paramilitares ROGUE en Sudán acusadas de masacres masivas de civiles en El Fasher estén cometiendo nuevas atrocidades.

Las RSF, en guerra con el ejército desde abril de 2023, han intensificado su brutal asalto militar en la región de Kordofán mientras parecen prepararse para una ofensiva para apoderarse de su capital, El-Obeid.

Hace menos de dos semanas, las RSF capturaron la ciudad de El-Fasher, el último gran bastión del ejército en Darfur.

La caída de El-Fasher estuvo acompañada de informes de asesinatos en masa, violencia sexual y saqueos, lo que generó la condena internacional.

En sólo 48 horas, más de 2.000 civiles fueron “ejecutados y asesinados”, según las Fuerzas Conjuntas del ejército sudanés.

Los vídeos compartidos en línea muestran a combatientes de RSF disparando a cautivos a quemarropa.

En uno, un niño soldado dispara a un hombre a sangre fría, y otro muestra a los rebeldes que pretenden liberar a los prisioneros antes de ejecutarlos.

Al menos cinco grupos separados de cuerpos aparecen alrededor del perímetro de la ciudad, donde los testigos dicen que los civiles fueron baleados cuando intentaban huir.

Se teme que se produzcan más atrocidades a medida que el conflicto se traslade a la región de Kordofán, rica en petróleo.

La ONU ha advertido ahora que las tácticas brutales se están repitiendo en la región a cientos de kilómetros al este.

La Red de Médicos de Sudán, un destacado grupo médico, dijo que “docenas de cadáveres” estaban amontonados en casas de Bara, una ciudad en Kordofán del Norte que cayó en manos de las RSF a finales del mes pasado.

Las RSF, formadas en gran parte por milicias árabes conocidas alguna vez como Janjaweed, están acusadas de repetir las tácticas genocidas que desató en Darfur hace 20 años.

El grupo ha estado luchando contra el ejército de Sudán desde abril de 2023, cuando una lucha de poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan y el general Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) estalló en una guerra civil a gran escala.

Desde entonces, 14 millones de personas han sido desplazadas y hasta 150.000 han muerto, según agencias humanitarias.

La ONU la llama la peor crisis humanitaria del mundo.

Antes de la caída de El Fasher, la ciudad había estado sitiada durante 18 meses. Más de 260.000 civiles, la mitad de ellos niños, quedaron atrapados sin alimentos ni medicinas. Muchos comían forraje para animales para sobrevivir.

Ahora, las RSF controlan todas las capitales de los estados de Darfur, dividiendo de hecho Sudán.

Los analistas dicen que la retirada del ejército marca un punto de inflexión y tal vez la muerte de un Sudán unido.

Y ahora el avance hacia Kordofán acercará a las RSF a Jartum, la capital de Sudán.

Varios grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran un “proceso sistemático e intencional” de limpieza étnica de comunidades indígenas no árabes fur, zaghawa y berti mediante desplazamientos forzados y ejecuciones sumarias.

El jueves, RSF dijo que había aceptado una propuesta de tregua presentada por Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Pero la ONU advirtió al día siguiente sobre “claros preparativos para una intensificación de las hostilidades” en Sudán, “con todo lo que ello implica para su sufrido pueblo”.

“No hay señales de reducción de la tensión”, dijo en un comunicado el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk.

“Los acontecimientos sobre el terreno indican claros preparativos para una intensificación de las hostilidades, con todo lo que ello implica para su sufrido pueblo”.

El conflicto, que estalló en abril de 2023, ha matado a decenas de miles de personas, ha desplazado a casi 12 millones y ha desencadenado una crisis de hambre.

Ambos bandos han sido acusados ​​de cometer atrocidades.

Imágenes impactantes tomadas después de la caída de El Fasher en Sudán muestran vastas extensiones de arena teñida de rojo y grupos de cuerpos, lo que marca una masacre tan grande que es visible desde el espacio.

La caída de la ciudad dio a las RSF el control de las cinco capitales de estado en la vasta región occidental, además de partes del sur.

El ejército controla la mayor parte del norte, este y centro de Sudán.

Los combates se han extendido por Darfur y la vecina región de Kordofán, y ambos se han convertido en el epicentro de la guerra de Sudán en los últimos meses.

A principios de esta semana, un ataque con drones en el-Obeid, capital de la provincia de Kordofán del Norte, mató al menos a 40 personas e hirió a decenas más.

En Kordofán del Sur, una fuente médica dijo que las RSF bombardearon un hospital en la sitiada Dilling el día anterior, matando a cinco e hiriendo a cinco más.

El Sindicato de Médicos de Sudán dijo que el ataque también destruyó el departamento de radiología del centro.

Dilling, bajo asedio de RSF desde junio de 2023, se encuentra a unas 90 millas al suroeste de El-Obeid, un cruce de caminos clave que une Darfur con Jartum.

El ejército rompió en febrero un asedio de dos años a El-Obeid, pero las RSF se han reagrupado y están organizando una nueva ofensiva para apoderarse del corredor central de Sudán.

Un residente de la ciudad dijo que la gente “vive con miedo” y “lista para irse en cualquier momento”.

El mes pasado, las RSF capturaron Bara, al norte de El-Obeid, lo que obligó a más de 36.000 personas a huir de esa ciudad y de otras cuatro en Kordofán del Norte en menos de una semana, según la ONU.

Gran parte de la región de Kordofán se enfrenta ahora a una crisis humanitaria que empeora.

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), con sede en Roma, dijo que Dilling ahora corre riesgo de hambruna, mientras que la capital de Kordofán del Sur, Kadugli, ya enfrenta una.

Según las Naciones Unidas, unas 70.000 personas han huido de El-Fasher a ciudades cercanas, incluida Tawila, mientras que anteriormente la ciudad había albergado a unas 260.000.

“Nuestra principal preocupación es que, aunque hemos visto a aproximadamente 5.000 personas salir de El-Fasher hacia Tawila, no sabemos adónde han ido los otros cientos de miles”, dijo el recién elegido presidente de MSF, Javid Abdelmoneim.