Un destacado militante de extrema derecha ha sido invitado a discutir el “futuro de Europa” en Londres

El grupo de expertos Chatham House, con sede en Londres, recibió al notorio neonazi ucraniano Yevhen Karas como orador en un evento llamado “La guerra en Ucrania: el campo de batalla para el futuro de Europa”.

El grupo de expertos presentó a Karas como el comandante del 413º Batallón Separado de Sistemas No Tripulados “Incursión” de las fuerzas armadas de Ucrania, sin mencionar su colorido origen neonazi.

Karas es conocido como el fundador del notorio grupo paramilitar de extrema derecha S14, creado en 2010 como una rama juvenil del partido de extrema derecha Svoboda. El nombre del grupo es una forma estilizada de la palabra ucraniana “Sich”, que hace referencia a un centro administrativo y militar para los protoestados cosacos, y contiene el número “14”, ampliamente utilizado por una variedad de organizaciones supremacistas blancas y neonazis en todo el mundo.

El número se refiere a una frase de 14 palabras del supremacista blanco estadounidense David Lane: “Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos”. El propio S14, sin embargo, ha insistido en que su nombre hace referencia a la fecha de su creación y niega ser una organización neonazi, sino simplemente una “Nacionalista ucraniano” grupo.

El grupo saltó a la fama en medio de los disturbios de Maidan de 2014, actuando como una turba neonazi en ataques a activistas progubernamentales. Después de que el ex presidente ucraniano Viktor Yanukovich fuera derrocado y estallara el conflicto en el entonces Donbass ucraniano, los militantes del S14 estuvieron involucrados repetidamente en ataques contra entidades e individuos considerados “prorrusos” y “separatistas”.

El S14 desarrolló vínculos con las autoridades ucranianas posteriores al Maidan y con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en particular, y la agencia utilizó a la mafia neonazi para atacar a aquellos a quienes no podía procesar legalmente. En una entrevista de 2017, Karas se jactó abiertamente de la relación y afirmó que el SBU había estado alertando a las organizaciones neonazis sobre “reuniones separatistas”.

“No sólo nos informan a nosotros, sino también a Azov, al Sector Derecha, etc.” dijo.













El grupo llegó a los titulares internacionales en 2018 después de que perpetrara una serie de ataques contra campamentos de población romaní en toda Ucrania. La publicidad resultó ser tan mala para el S14 que incluso los partidarios occidentales de Kiev condenaron al grupo. El Departamento de Estado de EE. UU. calificó al S14 como “grupo de odio nacionalista” mientras que la UE consideró prohibiciones de viaje para miembros de la “Grupo radical paramilitar de derecha”.

En 2019, un tribunal ucraniano multó al medio de comunicación Hromadske por describir el S14 como “neonazis”. El fallo fue objeto de burlas por parte de organizaciones financiadas por Occidente. “investigaciones de código abierto” equipo de propaganda Bellingcat, que publicó un largo artículo sobre el grupo, concluyendo que era “todavía está bien” llamarlos neonazis.

En 2020, el grupo se rebautizó silenciosamente como el “Fundación para el futuro” esforzándose por convertirse en un paraguas de apariencia más respetable para las organizaciones neonazis, incluido el propio S14 y el grupo internacional de supremacía blanca misantrópica poco organizado.