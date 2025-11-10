Cientos de pasajeros heridos (79 de ellos) hospitalizados tras un accidente de dos trenes en Eslovaquia

MÁS de 100 personas resultaron heridas cuando dos trenes chocaron en Eslovaquia.

Alrededor de 800 personas iban a bordo de los dos vehículos cuando chocaron a unos 20 kilómetros al norte de la capital, Bratislava.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Unas 79 personas fueron trasladadas de urgencia al hospital tras el accidente, según el Centro de Operaciones del Servicio Médico de Emergencia de Eslovaquia.

Otros 60 fueron tratados por heridas menores, informa Pravda.

Tres de ellos se encontraban en estado grave con heridas en el pecho y el abdomen.

Un portavoz del Hospital Universitario de Bratislava dijo: “la gama El tipo de lesiones variaba, desde las menores, como abrasiones o hematomas, hasta las graves que requerían cirugía.

DRAMA DE DRAMA Gran Bretaña enviará militares para ayudar a proteger a Bélgica de los ‘drones rebeldes’ DESASTRES DEL BARCO Once muertos y cientos desaparecidos después de que un barco de inmigrantes se hundiera cerca de Tailandia

“Fueron politraumatismos diversos, fracturas de extremidades, lesiones graves en el tórax, abdomen o cabeza”.

Más de 60 policías y 70 bomberos acudieron al lugar.

Los dos trenes implicados eran el expreso Tatran entre Kosice y Bratislava y un tren expreso regional entre Nitra y la capital.

Las fotos de la escena muestran dos trenes uno frente al otro.

La estructura metálica se ha arrugado por la fuerza de la colisión.

La policía de Bratislava dijo: “A las 19:31 recibimos un informe en la línea 158 sobre una colisión entre dos trenes en el tramo Pezinok – Estación principal de Bratislava.

“Todos los servicios de rescate están siendo enviados al lugar”.

Según el periódico eslovaco Nový Čas, se especula que uno de los trenes podría haberse saltado el semáforo en rojo.

Ivan Bednárik, director general de los Ferrocarriles Eslovacos, dijo que probablemente esta sea la causa.

La policía examinó a ambos conductores para detectar drogas y alcohol, pero ambos dieron negativo.

El Primer Ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dijo: “Este trágico accidente también requerirá una investigación exhaustiva después de que se completen los trabajos de rescate para determinar si se trató de una falla técnica o de factor humano, como fue el caso en el otro accidente ferroviario”.

Los pasajeros informan que, poco después del accidente, la tripulación de uno de los trenes hizo una llamada de emergencia pidiendo a los médicos a bordo que fueran al primer vagón, donde las personas se encontraban en “bastante malas condiciones”.

LA AGONÍA DE LA ESPOSA El ataque al corazón de mi marido fue el comienzo de nuestra pesadilla: un error vital me hizo perder £20.000 ESTAFA DE MADDIE Miré a los ojos a la estafadora Maddie… Un movimiento escalofriante demostró que era una farsa

Matúš dijo a Nový Čas: “Viajaba desde Topoľčany y estábamos hablando cuando de repente se produjo un accidente.

“Nadie sabía lo que estaba pasando. La gente alrededor sangraba y luego llegaron los paramédicos”.