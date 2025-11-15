Cinco turistas mueren en un lugar de vacaciones después de que un autobús de alquiler se estrellara contra un árbol y se hundiera en un barranco

CINCO turistas murieron en un lugar de vacaciones privilegiado después de que su autobús alquilado se estrellara contra un árbol y cayera a un barranco.

En un intento por desviar un automóvil que se aproximaba, el conductor giró hacia la izquierda, arrojando el vehículo fuera de la carretera sinuosa, dijeron los policías.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

El grupo de ciudadanos chinos viajaba el viernes desde Denpasar a la región de Buleleng, en el norte de Bali.

El jefe de policía Widwan Sutadi dijo que el conductor era “incapaz” de controlar el vehículo mientras intentaba evitar chocar con otro coche.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital más cercano donde fueron atendidas por heridas graves.

Pero a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, cinco de ellos fueron declarados muertos.

El conductor, que según la policía mostró “falta de precaución”, sufrió algunas heridas pero sobrevivió.

Sutadi dijo: “Como el conductor no pudo controlar el vehículo, lo desvió hacia la izquierda para chocar contra un árbol e intentar evitar una colisión (con otro automóvil).

“Pero el minibús salió despedido y cayó a un barranco poco profundo.

“Debido a la falta de precaución del conductor al girar y descender, se salió de la carretera asfaltada y entró en un jardín comunitario, provocando un accidente de tráfico”.

Se produce cuando al menos 37 personas han muerto y otras 24 han resultado heridas en un horroroso accidente de autobús en Perú.

El vehículo cayó casi 700 pies por un enorme barranco cerca de Ocona, en la región de Arequipa, en el sur del país.

Las desgarradoras imágenes del accidente muestran al autobús tendido de costado junto a un río.

Sesenta pasajeros iban a bordo cuando el vehículo chocó con una furgoneta blanca, sacándola de la carretera a primeras horas de la madrugada. esta mañana.

Un jefe de salud regional confirmó que el número de muertos era de 37.

HORROR EN LA CARRETERA DE BALI

Los accidentes de tráfico son algo común en Bali debido a las carreteras sinuosas y, a menudo, estrechas de la isla.

A principios de este año, un turista británico murió y su amigo quedó en estado crítico después de un horrible accidente de motocicleta en la isla de la fiesta.

El hombre de 34 años murió cuando su bicicleta chocó contra un camión de seis ruedas, dejándolo con heridas irreparables.

Iba a casa después de una noche de fiesta en la isla de fiesta con su compañero en otra bicicleta.

Ellos eran conduciendo detrás de un camión grande en la zona de Buleleng, que frenó repentinamente, según los informes.

Los dos no pudieron detenerse a tiempo y ambos chocaron contra la parte trasera del vehículo, aplastando sus motos Honda Vario alquiladas.

Mientras tanto, en 2023, otro turista británico murió en un atropello y fuga en Bali.

El turista, de 24 años, iba en moto cuando fue atropellado por un coche que venía en dirección contraria.

La policía arrestó al conductor, de 54 años, después de que huyó de la escena en la autopista Singaraja-Kintamani el 2 de noviembre.

GIRO DE FEUD DE TURBO El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico HORROR DE CHOCOLATE Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

El conductor le dijo a la policía en Bali que siguió conduciendo porque no se dio cuenta de que había atropellado al británico.

Dijo que había pensado que simplemente había “rozado” al turista después de tomar una curva demasiado amplia.