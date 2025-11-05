Coca Cola se enfrenta a la furia por usar IA para rehacer el querido anuncio navideño OTRA VEZ mientras los espectadores lo llaman “la mejor promoción de Pepsi jamás vista”

El gigante de los refrescos Coca-Cola se ha visto inundado de clientes enfurecidos que utilizan la IA para rehacer su muy querido anuncio navideño por segundo año consecutivo.

Sorprendentemente, Coca-Cola ha recuperado el anuncio de IA que los expertos calificaron de “frío” e “ineficaz”.

Este año, Coca-Cola unió fuerzas con dos estudios de inteligencia artificial para ofrecer una “versión renovada” de su querido anuncio “Se acercan las vacaciones”.

Los espectadores criticaron el anuncio en línea y cientos aceptaron los comentarios de su debut en YouTube.

El gigante de las bebidas afirma que estos anuncios “superan los límites de la precisión técnica, la narración cinematográfica y la calidad de producción”.

Sin embargo, parece que los fans no están del todo de acuerdo.

Un espectador dijo: “Un año de desarrollo de la IA después, todavía parece terrible”.

Otro bromeó: “El mejor anuncio que he visto en mi vida de Pepsi”.

Un tercer espectador dijo: “Recuerda cuando pagaban a animadores reales para que hicieran comerciales con corazón. Ahora es IA sin alma”.

Pratik Thakar, vicepresidente global y director de IA generativa, dijo: “La IA es una superpotencia cuando se trata de ejecución y producción, haciendo posible lo que antes era imposible”.

El controvertido anuncio es apreciado por muchas personas en todo el mundo, ya que se utiliza para marcar el comienzo del período de vacaciones.

Presenta los icónicos camiones de reparto rojos de Coca-Cola, adornados con luces y su marca, mientras realizan entregas festivas en un paisaje nevado.

El anuncio es una nueva versión del de 1995 titulado “Se acercan las vacaciones”, que presentaba camiones y actores reales.

Desde que abandonaron la famosa promoción, variaciones de la misma han llegado a nuestras pantallas en las semanas previas al gran día.

Coca-Cola enfrentó una reacción violenta en 2024, cuando presentó por primera vez una versión que utilizaba IA.

Pratik Thakar dijo: “El año pasado establecimos un hito global con la primera película del mundo creada íntegramente por GenAI en medios de radiodifusión: un salto audaz que abrió nuevos caminos”.

Y aunque el anuncio ciertamente no fue uno de los favoritos de los fanáticos el año pasado, los jefes de Coca-Cola recurrieron a la IA una vez más.

Los espectadores del anuncio del año pasado criticaron a la empresa por reemplazar a Santa.

“Parece que han eliminado a Santa de los anuncios”, dijo una persona en X.

Otro cliente enojado dijo: “El nuevo anuncio navideño de Coca-Cola realizado íntegramente por IA no es muy navideño”.

The Sun informó anteriormente sobre una convocatoria de resultados en febrero de 2024 y el presidente y director ejecutivo de Coca-Cola, James Quincey, dijo que el uso de la IA significaba que podían crear más contenido digital de forma más rápida y económica.

Dijo: “En nuestro modelo anterior, se necesitaban varios meses para crear un anuncio de televisión.

“Ahora estamos produciendo miles de piezas de contenido digital que son contextualmente relevantes y midiendo estos resultados en tiempo real”.

Mara, experta líder en marketing Einstein, que apareció en un netflix documentalcalificó la promoción de “muy falsa” y le costó ver cómo “atraería a la gente”.

Elogió la diversidad del anuncio, pero consideró que el aspecto de la IA anulaba el objetivo de su inclusión.

Aún no está claro cuánto desembolsó Coca-Cola en el anuncio “Se acercan las vacaciones” generado por IA este año.