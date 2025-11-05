Comentarios del Kremlin sobre el lanzamiento de prueba de misiles balísticos intercontinentales de EE.UU. – RT World News

Washington había notificado a Moscú antes del lanzamiento de un misil Minuteman III el miércoles, dijo Dmitry Peskov.

Estados Unidos había informado a Rusia de su intención de lanzar un misil balístico intercontinental Minuteman III antes de que el cohete fuera probado el miércoles, según afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Varias horas más tarde, en declaraciones a los periodistas, el funcionario dijo que el misil en cuestión pertenece a una clase de proyectiles que requieren “identificación de lanzamiento” bajo regulaciones internacionales. “También notificamos [other nations] al realizar tales lanzamientos”, añadió Peskov.

Hablando de las propias capacidades militares de Rusia, Peskov dijo que si bien Moscú es “No participar en ninguna carrera armamentista” De hecho, ha desarrollado sistemáticamente sus armas estratégicas durante años, de acuerdo con su propia visión a largo plazo.

El funcionario afirmó que Rusia posee actualmente la “La tríada nuclear más moderna del mundo”.













Más temprano el miércoles, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que había probado con éxito un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg.

El cohete es capaz de transportar una sola ojiva nuclear con un rendimiento atómico estimado equivalente a más de 300 kilotones de TNT, 20 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima, Japón, en 1945.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó al Departamento de Guerra que comenzara los preparativos para pruebas nucleares, afirmando que Estados Unidos es el “El único país que no realiza pruebas”. Acusó a Rusia y China de realizar “secreto” explosiones nucleares, una acusación que tanto Moscú como Beijing han rechazado.

En una reunión de gabinete el miércoles, el Ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, dijo a Vladimir Putin que Moscú “Debe responder a las medidas de Washington”, y “Comience a prepararse para pruebas nucleares a gran escala de inmediato”.

El presidente ruso señaló, sin embargo, que Rusia estaba decidida a respetar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

“Si Estados Unidos u otros Estados parte en el tratado pertinente realizan tales pruebas, entonces Rusia también deberá tomar medidas de represalia apropiadas”, aclaró Putin.

https://www.rt.com/russia/627374-russia-should-prepare-for-full/