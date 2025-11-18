Cómo el rey del cártel fingió la muerte y se hizo 7 lavados de cara para engañar a la policía... mientras su brutal mafia 'secuestró' las calles para inundar el Reino Unido con drogas

Fingió su propia muerte para encubrir un rastro sangriento de destrucción, mientras sus monstruos despiadados se codeaban con delincuentes albaneses para inundar el Reino Unido con cocaína.

Pero ahora, el rey del cartel Wilmer “Pipo” Chavarría – quien sorprendentemente se sometió a siete cirugías estéticas para darle a la policía evasión – ha sido expulsado de su escondite en la Costa del Sol, marcando el fin de un brutal reinado de terror que se teme esté detrás de más de 400 muertes.

El capo del cártel ecuatoriano Los Lobos fue capturado en Málaga, según la Policía Nacional de España, y los funcionarios lo calificaron como un “día histórico” para el país sudamericano, tal es el terror y el derramamiento de sangre que la pandilla ha infligido.

Tanto Ecuador como Estados Unidos habían designado a Los Lobos como una organización terrorista responsable del contrabando de drogas, la minería ilegal y cientos de asesinatos.

La nación alguna vez fue un vecino relativamente pacífico de los principales productores de cocaína, Colombia y Perú, pero en los últimos años las bandas de narcotraficantes en guerra han provocado una ola de violencia sin precedentes, inspirándose en los cárteles mexicanos con espantosas ejecuciones que incluyen colgar a las víctimas en puentes.

Se estima que la pandilla Los Lobos tiene 8.000 miembros y es una de las bandas criminales más poderosas de Ecuador. Se cree que tienen estrechos vínculos con facciones albanesas que envían cocaína al Reino Unido.

Rita Floyd, profesora de Seguridad y Ética Internacional en la Universidad de Birmingham, dice que hay varios factores que han hecho de Ecuador el caldo de cultivo perfecto para las bandas mundiales de narcotráfico, entre ellos la desaparición de la guerrilla colombiana FARC, que controlaba el tráfico de drogas regional.

“Las razones del aumento del crimen organizado son complejas, pero las negociaciones de paz entre la vecina Colombia y el grupo rebelde FARC han sido fundamentales para este desarrollo”, explica.

“Los grupos disidentes se trasladaron a Ecuador, que resultó ser un lugar ideal para el tráfico mundial de drogas.

“El país tiene buenas carreteras y muchos puertos. Tiene una economía en dólares y también una buena presencia en el comercio marítimo mundial. Envía plátanos; en cajas de plátanos, la cocaína se transporta a todas partes.

“Por cierto, las bandas de narcotraficantes también son globales. Los criminales de Europa del Este operan en Ecuador. Así que, en efecto, el Estado está siendo secuestrado por el crimen organizado transnacional”.

Los efectos dominó del auge del hampa en Ecuador son evidentes en todo el mundo, incluso en las costas de Gran Bretaña.

En octubre del año pasado, el gángster escocés Jamie “Iceman” Stevenson fue encarcelado durante 20 años por su participación en un complot para contrabandear £100 millones de cocaína desde Ecuador al Reino Unido en cajas de plátanos.

Lejos de ser pacífico, la llegada de las pandillas convierte a Ecuador en uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de asesinatos de 50 por cada 100.000 habitantes.

Mientras tanto, los albaneses, que dominan la venta de cocaína en Gran Bretaña, negocian directamente con bandas sudamericanas para asegurar enormes cargamentos de droga.

Ecuador se ha convertido en un productor cada vez más atractivo porque abastecerse allí pasa por alto los puertos colombianos, que han estado bajo un mayor escrutinio.

Al menos un enorme 70 por ciento de la cocaína del mundo fluye ahora a través de los puertos ecuatorianos.

Mientras tanto, Gran Bretaña es el mayor mercado de cocaína en Europa y tiene la segunda tasa más alta de consumo de cocaína del mundo. Esto convierte al Reino Unido en el “país elegido” por los grupos del crimen organizado, según el subdirector de la NCA, Charles Yates.

Cambiador de forma

En 2021, la familia del señor supremo de Los Lobos, Wilmer “Pipo” Chavarría, afirmó que había muerto de un ataque cardíaco debido a Covid, solo para que más tarde surgiera una historia aún más dramática.

De hecho, obtuvo una nueva identidad y huyó a España, donde continuó dirigiendo sus empresas criminales, incluida la minería ilegal y ordenando asesinatos.

Escribiendo en X esta semana, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa dijo: “Algunos lo dieron por muerto; lo perseguimos en su propio infierno. Esa es la diferencia cuando existe la voluntad de luchar por tu país.

“Hemos capturado el objetivo de mayor valor. Hoy las mafias retroceden. Hoy gana Ecuador”.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que Chavarría era responsable de al menos 400 muertes y había dirigido operaciones criminales desde prisión entre 2011 y 2019.

Desde que asumió el cargo en 2023, el presidente Noboa ha seguido adelante con una dura represión militar contra las bandas criminales del país.

En 2021, con muchos miembros de la pandilla Los Lobos en prisión, se creía que estaban detrás de algunos de los disturbios carcelarios y brutales asesinatos en las calles más sangrientos del país.

Las cárceles del país están prácticamente controladas por las pandillas, y una disputa entre Los Lobos y Los Cheneros en la Penitenciaría del Litoral provocó el motín carcelario más mortífero en la historia de Ecuador, dejando 123 reclusos muertos.

El presidente de Ecuador declaró el estado de emergencia y comenzaron los disturbios carcelarios en todo el país, con grupos del crimen organizado resistiéndose a la acción del gobierno.

profesor floyd

Al año siguiente, al menos 44 reclusos murieron y más de 100 lograron escapar tras un motín en la prisión de Bellavista.

Los Lobos y su aliado Los Tiguerones provocaron una nueva ola de violencia en todo el país cuando muchos de sus miembros fueron transferidos fuera de la Penitenciaría del Litoral, lo que temían que resultaría en una pérdida de control de la prisión.

Se encontraron dos cuerpos decapitados colgados de un puente en la ciudad de Esmeraldas, lo que se cree que es la forma en que la pandilla imita la brutalidad de los cárteles mexicanos a los que estaban vinculados.

En la misma ola de violencia, ocho guardias de prisión fueron tomados como rehenes, nueve coches bomba explotaron y cinco agentes de policía fueron asesinados a tiros.

sin piedad

El profesor Floyd dice que no se puede subestimar el poder de los líderes de pandillas como Chavarría.

“Estos líderes son muy importantes”, explica. “El año pasado estalló la violencia luego de que se hiciera público que Fito, líder de la banda de Los Choneros, quien supuestamente sería trasladado a otra prisión, no se encontraba en su celda.

“En respuesta, el presidente de Ecuador declaró el estado de emergencia y comenzaron disturbios carcelarios en todo el país, con grupos del crimen organizado resistiendo la acción del gobierno. A esto le siguió la situación de toma de rehenes de la estación de televisión por parte de Los Lobos declarando la guerra al estado”.

El gobierno de Estados Unidos sancionó a la pandilla el año pasado, diciendo que había contribuido enormemente a la espiral de violencia en todo Ecuador.

También en 2024, cinco hombres –entre ellos dos que presuntamente eran miembros de Los Lobos– fueron encarcelados por un total de más de 100 años por asesinar al candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El político criticó abiertamente los supuestos vínculos entre el crimen organizado y la política en su país.

El sonado arresto de “Pipo” coincide con un referéndum en Ecuador sobre si se debe cambiar la constitución para permitir nuevamente bases militares extranjeras en el país.

Estados Unidos mantuvo uno en la costa del Pacífico de Ecuador hasta 2009, cuando el entonces presidente de izquierda Rafael Correa no lo renovó y los prohibió constitucionalmente.

El presidente Noboa dijo a la BBC a principios de este año que quería que los ejércitos estadounidenses y europeos se unieran a su guerra contra lo que describió como “narcoterroristas”.

Los Lobos y otras pandillas cuentan con el apoyo de poderosos cárteles mexicanos. Entonces no desaparecerán.

profesor floyd

Pero el profesor Floyd dice que el pueblo de Ecuador aún no ha visto un impacto significativo de la represión.

“Hasta el momento, el impacto no se ha producido”, afirma. “La tasa de homicidios aumenta año tras año. Sin embargo, el régimen de Bukele en El Salvador demuestra que las medidas drásticas pueden funcionar. Aún así, no abordan las causas profundas de los problemas”.

Y aunque el gobierno ha aclamado el arresto de Pipo como histórico, el profesor Floyd dice que si bien es un golpe importante, las pandillas no desaparecerán silenciosamente después del arresto de un hombre.

“Es simbólicamente significativo”, dice. “Esto demuestra que estas personas no están fuera de lugar. Muestra tenacidad por parte de la policía.

“Sin embargo, no afectará mucho lo que están haciendo las pandillas. Son mucho más grandes que un solo individuo. Los Lobos y otras pandillas cuentan con el apoyo de poderosos cárteles mexicanos. Por lo tanto, no desaparecerán”.