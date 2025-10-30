Cómo la policía de Río de Janeiro sacó a los gánsteres de las favelas y los atrapó en el bosque durante la ‘megaoperación’ que mató a más de 130 personas

La policía de RÍO de Janeiro sacó a los criminales de las favelas y los arrinconó en el bosque en una enorme operación antipandillas que mató a más de 130 personas.

Los policías dijeron que rodearon estratégicamente a los gánsteres antes de dispararles en lo que se ha descrito como la acción policial más mortífera “en el historia del Estado”.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

La redada, supuestamente planeada desde hacía más de un año, tenía como objetivo aplastar la expansión territorial del Comando Rojo.

La pandilla, la facción criminal más antigua de Brasil, surgió de las prisiones de Río durante la dictadura militar y ahora dirige importantes redes de narcotráfico y extorsión en toda Sudamérica.

En una conferencia de prensa el miércoles, el jefe de policía marcelo de Menezes explicó que llevar a los gánsteres al bosque era una parte clave de su estrategia.

Desde allí, el objetivo era subir al punto más alto de la zona, la Serra da Misericordia.

Según Menezes, las fuerzas hicieron esto estableciendo lo que se llama un “muro BOPE” (una barricada humana alrededor de los gánsteres) y los atraparon dentro.

Explicó: “Desplegamos las tropas por todo el terreno.

“La diferencia, respecto a las imágenes que muestran a delincuentes fuertemente armados buscando refugio en la zona boscosa, fue la incursión de agentes del BOPE en la parte más alta de la montaña que separa las dos comunidades.

“Esta acción creó lo que llamamos el ‘muro BOPE’: una línea de contención formada por agentes de policía que empujaron a los criminales a la cima de la montaña”, detalló el secretario del primer ministro.

El objetivo primordial, añadió, era “proteger a la población y garantizar la seguridad de los residentes”.

Cuatro civiles y cuatro policías murieron durante la operación, que calificó de “daños colaterales muy pequeños”.

Escalofriantes imágenes tomadas desde el complejo de la favela Penha muestran hasta 55 cadáveres tendidos bajo mantas y láminas de plástico.

Se escuchó a los lugareños que viven en el área, uno de los dos atacados por la policía el martes, aplaudiendo mientras se levantaban. próximo a la fila de cuerpos.

Otros rompieron a llorar y se aferraron a las manos sin vida de los pandilleros brutalmente ejecutados, dijeron testigos.

Las autoridades todavía están investigando los cuerpos para determinar si fueron asesinados el martes durante la represión policial.

Los residentes de los barrios marginales dijeron que encontraron docenas de cuerpos cubiertos de heridas de bala y puñaladas en matorrales y bosques entre las favelas Alemão y Penha.

Los jefes de policía dijeron que los cuerpos tendidos en la plaza Sao Lucas en la favela Penha no formaban parte del número oficial de muertos.

Se dice que los cuerpos fueron colocados en la plaza para que los familiares pudieran identificar a sus seres queridos.

Se fotografió a una mujer agachada y llorando sobre uno de los cuerpos debajo de una manta mientras los espectadores observaban con dolor grabado en sus rostros.

Glória Alves, de 65 años, que vive en el área de Palmeiras en Alemão, dijo: “Hubo una andanada de disparos, muchísimos disparos. Fue horrible”.

La administración del gobernador Castro ha adoptado una línea cada vez más dura contra las organizaciones delitopero los críticos dicen que tales redadas fallar para desmantelar las redes de narcotráfico.

“La diferencia con la operación de hoy es la magnitud de las víctimas. Son cifras de guerra”, afirmó el experto en seguridad pública Luis Flávio Sapori.

Los activistas acusaron al gobierno de convertir los barrios pobres de Río en zonas de guerra.

FUTBOLISTA FUERA La estrella de la liga de fútbol muere trágicamente a los 42 años después de una batalla contra el cáncer CHA-CHA-CAOS Amber Davies de Strictly rompe el silencio después de que la profesional Nikita fuera fotografiada besándola

“Esta no es una política de seguridad pública. Es una política de exterminio”, afirmó el Instituto Marielle Franco.

Los enfrentamientos se produjeron pocos días antes de que Río sea sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 y del Premio Earthshot del Príncipe William, eventos globales vinculados a la próxima cumbre climática COP30 en Brasil.