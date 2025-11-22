Cómo la represión contra los inmigrantes en Dinamarca ha expulsado al 95% de los solicitantes de asilo rechazados

AFICIONADO a recorrer Gran Bretaña en autocaravana, el ministro del gobierno danés, Kaare Dybvad, ofrece una solución sencilla para ayudar a poner fin a nuestro caos en materia de asilo.

“A las personas que vienen ilegalmente al Reino Unido se les debería obligar a regresar a su país de origen”, me dice. “Es muy importante que implementes esto”.

La Dinamarca liberal, conocida por su generoso estado de bienestar, logra expulsar con éxito al 95 por ciento de los solicitantes de asilo rechazados.

Junto con una serie de otras medidas radicales (algunos las han llamado “crueles”), ha ayudado a esta nación a cerrar sus fronteras de golpe.

Sólo 1.490 personas solicitaron asilo en el próspero país escandinavo en los primeros nueve meses de este año.

El 6 de septiembre, 1.101 inmigrantes cruzaron el Canal de la Mancha en botes hacia Gran Bretaña sólo ese día.

No sorprende, tal vez, que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunciara esta semana una serie de nuevos y duros planes migratorios basados ​​en el modelo danés.

Entonces, ¿cómo ha logrado la tierra de Carlsberg, Lego y Ozempic cambiar la marea de asilo? ¿Podrían funcionar políticas similares en Gran Bretaña?

El ministro de Empleo anglófilo, Dybvad, que también ocupó el cargo de Inmigración durante más de tres años, explica la postura intransigente de su nación.

Hablando a la sombra del parlamento danés, dijo: “Si eres un refugiado puedes quedarte aquí hasta que haya paz en tu país de origen, luego tendrás que regresar.

“Si quieres venir a trabajar o estudiar legalmente, puedes hacerlo. Pero si vienes como un migrante económico, que es la mayoría de las personas que llegan irregularmente en barcos al Mediterráneo, entonces no te permiten quedarte. Te dicen que te vayas”.

Bienes incautados

Aquellos con solicitudes rechazadas son enviados a campos como el antiguo cuartel de Sjaelsmark, ubicado en tierras de cultivo desoladas a media hora en coche al norte de Copenhague, la capital danesa.

Austera y rodeada por una valla de tres metros de altura, ya no alberga a niños después de las críticas de que sus condiciones eran como “una prisión abierta”.

El ministro Dybvad, de 41 años, explica el proceso de expulsión: “Si no te has ido al cabo de unos meses, te llevan a un centro de retorno hasta que decidas abandonar el país.

“Eso significa que no puedes vivir una vida normal. No puedes tener un trabajo, no puedes ser parte del sistema educativo si eres adulto.

“No se puede participar en la sociedad normal porque no queremos que la gente viva aquí si está aquí ilegalmente. Si no sigues las reglas decididas en nuestro parlamento, entonces tienes que irte”.

Gran Bretaña es tremendamente ineficaz en este tipo de expulsiones. En el año que finalizó en junio de 2025, se rechazaron 58.000 solicitudes de asilo, pero menos de 11.000 personas fueron expulsadas del Reino Unido en el mismo período.

Dinamarca, donde la higiene o la comodidad es una obsesión nacional, también ha promulgado políticas que parecen disuadir a algunos inmigrantes de venir.

Si no te has ido al cabo de unos meses, te internan en un centro de retorno hasta que decidas abandonar el país. Eso significa que no puedes vivir una vida normal. No puedes tener trabajo, no puedes ser parte del sistema educativo si eres adulto

Ministro Dybvad, sobre el proceso de destitución

El asilo es temporal y se revisa periódicamente. La residencia permanente sólo se puede conceder después de que alguien haya vivido aquí durante al menos ocho años.

Los solicitantes deben cumplir criterios estrictos, incluido poder hablar danés, tener un trabajo y no tener una condena penal.

Es posible que los refugiados tengan que esperar más de tres años antes de solicitar traer a sus familias a Dinamarca.

A los solicitantes de asilo se les ofrecen alrededor de £18.000 más gastos de viaje para regresar a casa. El burka que cubre todo el rostro está prohibido, mientras que a los solicitantes de asilo que llegan a Dinamarca se les pueden confiscar bienes de más de 1.200 libras esterlinas para ayudarles a pagar sus facturas.

Las amenazas de que esto podría incluir objetos personales de valor llevaron a que fuera etiquetado como el Joyería Ley. Mientras tanto, los ayuntamientos pueden demoler o vender las urbanizaciones sociales donde más del 50 por ciento de los residentes son considerados “migrantes no occidentales o sus descendientes”.

‘Sociedades paralelas’

Esta llamada Ley del Gueto se considera ahora un intento del gobierno danés de impedir el desarrollo de “sociedades paralelas”.

Las políticas contra el asilo no han sido impulsadas por un gobierno populista de extrema derecha sino por una coalición liderada por el centro izquierda desde 2019.

De hecho, el ministro Dybvad –que ha disfrutado de viajes a Yorkshire, Somerset y Dorset– cree que la retórica de línea dura de su Partido Socialdemócrata ha derrotado al ultraderechista Partido Popular Danés.

“Creo que esa es definitivamente la razón por la que los partidos de extrema derecha son tan pequeños en Dinamarca en comparación con la mayoría de los países europeos”, añadió.

“Cuando los partidos de centro izquierda se ponen del lado de personas ricas y bien educadas en lugar de comunidades de clase trabajadora en los debates sobre migración, fundamentalmente se están matando a sí mismos”.

Mahmood espera que la adopción de algunas de las políticas de línea dura de Dinamarca ayude a detener el desafío que plantea en Gran Bretaña el líder en las encuestas Reform UK, de Nigel Farage.

A poco más de tres millas al norte del bullicioso centro de Copenhague se encuentra la finca Mjolnerparken, que ha sufrido el impacto de la política de “sociedad paralela” del Gobierno.

Una vez plagada de la violenta pandilla Hermanos y Soldados, también fue el hogar de la infancia del yihadista Omar Abdel Hamid El-Hussein, quien asesinó a dos inocentes en Dinamarca en 2015.

La finca fue incluida en la “Lista del Gueto” de vecindarios donde el gobierno pretende reducir las poblaciones “no occidentales” por debajo del 50 por ciento.

La política ha sido profundamente controvertida.

No tenemos los mismos derechos que todos los demás sólo porque nacimos en países no occidentales y nuestros hijos tienen padres que nacieron en países no occidentales.

Muhammad Aslam, es presidente de la Asociación de Residentes de Mjolnerparken

Muhammad Aslam, presidente de la Asociación de Residentes de Mjolnerparken, me dijo: “Mi padre llegó en los años sesenta, cuando el gobierno danés invitó a mucha gente a trabajar aquí.

“En 1975 vino el resto de la familia y durante 40 años vivimos en estos apartamentos hasta que nos echaron.

‘Zonas de gueto’

“No tenemos los mismos derechos que todos los demás sólo porque nacimos en países no occidentales y nuestros hijos tienen padres que nacieron en países no occidentales”.

El abogado Eddie Khawaja, que representa a más de una docena de residentes que intervienen ante el Tribunal de Justicia Europeo, dijo que los residentes de Mjonerparken han sido atacados por “cómo se ven las personas, qué religión son y su origen étnico”.

Eddie añadió: “El gobierno habla de zonas de guetos y de sus habitantes, lo que los estigmatiza”.

Pero el Ministro Dybvad calificó la política de sociedades paralelas como “un gran éxito”. “Algunas de las áreas realmente han mejorado en gran medida”, añadió.

“Hemos visto una disminución en la delincuencia. Hemos visto un gran aumento de personas en estos lugares que están trabajando porque sólo puedes mudarte allí si tienes un trabajo o eres estudiante”.

Y también está convencido de que la ampliamente denominada Ley de Joyería es moralmente aceptable.

“Nuestro sistema se basa en la idea de que si tienes dinero, debes usarlo antes de solicitar apoyo público”, insistió.

“Y eso no es sólo para los extranjeros, sino también para las personas que viven en Dinamarca toda su vida. No ha habido confiscación de joyas en los nueve años que lleva vigente esta legislación. Básicamente, no se trata de quitar los objetos de valor de las personas.

“Pero si llegas aquí con, digamos, 10.000 libras esterlinas en la mano, entonces creo que es perfectamente justo decirle a la gente que las utilice primero antes de solicitar dinero de las arcas públicas”.

Algunas de las áreas realmente han mejorado en gran medida.

Ministro Dybvad

Shabana Mahmood, vista por algunos como futuro Material del primer ministro: no incluyó una ley de gueto ni de joyería en sus nuevas políticas al estilo de Dinamarca.

Insistiendo en que “la migración ilegal está desgarrando a nuestro país”, prometió hacer que el asilo fuera temporal, inicialmente por sólo 30 meses.

Al igual que en Dinamarca, los solicitantes serán devueltos a sus países de origen si se encuentran a salvo.

Quienes lleguen en bote o camión tendrán que esperar 20 años antes de poder solicitar la residencia permanente.

Y los países que se niegan a aceptar a los solicitantes rechazados enfrentan prohibiciones de visa para sus nacionales.

¿Pero será suficiente para derrotar a Reform UK?

El respetado comentarista Christian Foldager, de 37 años, del periódico danés Weekendavisen, advirtió: “Existe una diferencia en el factor de atracción entre los dos países.

“Gran Bretaña es una sociedad tan grande y hablas inglés, y nadie en el mundo excepto nosotros habla danés.

“Así que cualquier migrante que quiera venir a Europa a trabajar probablemente tendrá a Gran Bretaña como su opción número uno, simplemente porque muchos conocen el idioma”.

Pero cree que si el Partido Laborista adopta gran parte del modelo de asilo danés, se producirá una caída significativa en el número de personas.

La pregunta es: ¿tendrán los laboristas (algunos de cuyos diputados son ferozmente críticos con el plan y lo han llamado un intento de “apaciguar” a los votantes enojados) la voluntad política para llevarlo a cabo?