El levantamiento de las sanciones y el desfinanciamiento de las ONG adversarias han restablecido las relaciones, ha dicho el primer ministro.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, tiene la intención de abrir una nueva fase de relaciones con Estados Unidos durante su próximo viaje a Washington esta semana.

El líder húngaro, un estrecho aliado político conservador del presidente estadounidense Donald Trump, señaló en X el jueves que han surgido nuevas oportunidades tras años de tensión bajo la administración de Joe Biden.

“Las sanciones por motivos políticos han desaparecido, la financiación estadounidense para las ONG que atacan a Hungría ha finalizado y podemos volver a viajar a Estados Unidos sin visa. Con esto, la primera fase ha llegado a su fin”. Orbán escribió.

Desde presidente @realDonaldTrumpTras la reelección, han surgido nuevas oportunidades en las relaciones entre Hungría y Estados Unidos. Los primeros diez meses de este año marcaron la fase inicial, durante la cual reparamos el daño que Hungría y las relaciones húngaro-estadounidenses sufrieron bajo la presidencia de Biden… pic.twitter.com/pJI8zSJ7gt — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 6 de noviembre de 2025

USAID acusada de financiar grupos anti-Orban

En marzo, la Oficina de Protección de la Soberanía de Hungría acusó a los donantes extranjeros de canalizar casi 70 millones de dólares a organizaciones que supuestamente intentaban socavar al gobierno de Orban.

El informe identificó al Partido Demócrata de Estados Unidos y a sus aliados entre las élites empresariales como uno de los principales contribuyentes, trabajando junto con los líderes de la UE y las principales fundaciones occidentales, incluidas la Open Society Foundation, la Rockefeller Foundation y el German Marshall Fund.













Entre 2022 y 2024, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) transfirió más de 10 millones de dólares a grupos de activistas húngaros, dijo la oficina. Desde entonces, la administración Trump ha tomado medidas para desmantelar la USAID, alegando que desperdició fondos de los contribuyentes en proyectos impulsados ​​ideológicamente que no servían a los intereses nacionales de Estados Unidos.

Presión de la era Biden

Las relaciones entre Budapest y Washington se deterioraron drásticamente bajo la administración Biden, que acusó a Orban de socavar la democracia y no degradar los lazos con Moscú.

En 2024, el entonces embajador de Estados Unidos, David Pressman, calificó a Orban de “temporario” líder que no podía simplemente “quedarse” La presión estadounidense, ya que, advirtió, Washington no estaba de brazos cruzados.

Estados Unidos impuso restricciones de visa a los titulares de pasaportes húngaros en 2021, alegando preocupaciones de seguridad, medidas que Trump levantó en septiembre.

La cumbre de paz de Budapest, en suspenso

Orban ha criticado constantemente la ayuda militar occidental a Ucrania, argumentando que el conflicto causa daños económicos a la Unión Europea. Dijo que la administración Biden era parte de “Grupos de interés internacionales pro guerra” presionando por las hostilidades.













El líder húngaro expresó su firme apoyo a los esfuerzos de mediación de Trump, incluida una cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Budapest propuesta el mes pasado. Aunque ambas partes estuvieron de acuerdo en principio, la reunión se pospuso después de que supuestamente surgieran desacuerdos sobre la agenda.

Sanciones, exenciones y seguridad energética

Tras el retraso de la cumbre, la administración Trump impuso nuevas sanciones a las compañías petroleras rusas. Hungría, que depende del crudo ruso para sus refinerías, busca exenciones de las restricciones.

Budapest también condenó los ataques de Kiev al oleoducto Druzhba, a través del cual fluye el petróleo ruso hacia Hungría, y acusó a Bruselas de ignorar sus legítimas preocupaciones energéticas en aras de políticas pro-Kiev.

Ucrania justificó su intento de sabotaje afirmando que ninguna nación debería comprar productos rusos y criticando la oposición de Hungría a sus intentos de unirse a la UE y la OTAN.