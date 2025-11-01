Cómo los británicos están acudiendo en masa a Polonia en busca de una vida mejor y para escapar del desempleo

Es el estado del antiguo bloque soviético que alguna vez fue conocido por su pobreza extrema y colas para conseguir pan.

Pero dos décadas después de que Polonia fuera sacudida por una emigración masiva, los británicos están acudiendo en masa en busca de una vida mejor y para escapar del desempleo.

La combinación del país de impuestos bajos, beneficios estrictamente controlados y un floreciente espíritu empresarial ha llevado a los expertos a predecir que superará a la lenta economía británica dentro de cinco años.

El economista polaco Rafal Benecki dijo a The Sun el domingo: “La gente piensa que los polacos son personas que beben demasiado vodka y comen patatas. Pero la realidad es que hemos invertido mucho en educación y tenemos un gran número de trabajadores de TI.

“Queremos alcanzar a Europa Occidental y estamos trabajando duro para lograrlo.

“La semana laboral media se acerca a las 53 horas, mientras que en el Reino Unido es de 36,5 horas.

“Polonia gasta el 17 por ciento de su presupuesto anual en su sistema de bienestar social. Si el Reino Unido gasta el 23,5 por ciento, eso lo pondrá en desventaja competitiva”.

Cuando The Sun visitó el domingo de esta semana la segunda ciudad más grande de Polonia, Cracovia, apodada el Silicon Valley de Europa Central, los enormes avances logrados fueron evidentes.

En las calles limpias, los robos de teléfonos son prácticamente inauditos. Y existe un sistema de transporte público confiable y económico que avergüenza a la chirriante red ferroviaria del Reino Unido.

‘En Inglaterra simplemente llueve’

El trabajador de servicios al cliente David Williams es uno entre un número cada vez mayor de británicos atraídos por la creciente economía polaca.

Dejó su casa en Droitwich, Worcestershire, para trabajar en Cracovia en 2018, después de haber tenido dificultades para encontrar trabajo después de estudiar informática en la Universidad de Gloucester.

La tasa de desempleo actualmente se sitúa en el 4,3 por ciento en el Reino Unido, en comparación con el 3,2 por ciento en Polonia.

David, de 29 años, dijo: “Polonia no es tan barata como solía ser y muchos puestos de trabajo se están trasladando ahora a la India. Pero no puedo pensar en una ciudad en mi país que ofrezca el mismo estilo de vida y las mismas oportunidades que tengo aquí.

“No he sido víctima de ningún delito desde que me mudé a Cracovia y el transporte público es fantástico. No creo que vuelva nunca más”.

La profesora de idiomas Alexandra Mocroft, de 34 años, se mudó a Cracovia desde Faversham, Kent, el año pasado.

Ella reveló: “El alquiler en el Reino Unido era muy caro.

“Tenía que vivir con mis padres y era una pesadilla llegar al trabajo porque los trenes siempre llegaban tarde.

“La gente piensa que Polonia es un lugar triste y destrozado, pero fue un gran alivio cuando llegué aquí.

“Mi alquiler es de 500 libras al mes, facturas incluidas.

“La comida y el servicio son fantásticos, los trenes llegan a tiempo y hay lagos donde se pueden practicar deportes acuáticos y estaciones de montaña donde se puede esquiar.

“La gente suele decir que en Inglaterra llueve dinero, pero la realidad es que simplemente llueve”.

Nuestro informe llega después de que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria rebajara su previsión del crecimiento anual de la productividad del Reino Unido en 0,3 puntos porcentuales.

La economía del Reino Unido se está estancando, con un crecimiento estancado en el 1,1 por ciento el año pasado, en comparación con el tres por ciento en Polonia.

Desde 2019, la economía de Polonia ha crecido un 18 por ciento, en comparación con alrededor del 1 por ciento del Reino Unido.

La deuda del sector público asciende ahora al 95 por ciento del PIB del Reino Unido, mientras que en 2024, la deuda del sector público en Polonia rondaba el 55 por ciento.

Y el primer ministro polaco, Donald Tusk, se jactó de que “los polacos serán más ricos que los británicos” dentro de cinco años. No es de extrañar que un tercio del millón de polacos que emigraron a Gran Bretaña después de que se finalizara su membresía en la UE en 2004 hayan regresado a casa.

Jan y Martyna Niedospial pasaron seis años viviendo en Deptford, al sureste de Londres, pero se mudaron a Cracovia el año pasado por temor a que sus tres hijos, de diez, nueve y seis años, no estuvieran seguros en la escuela secundaria de la capital.

Y en Polonia, Martyna es uno de los 25.000 expatriados que se benefician del “acuerdo polaco”: exención del impuesto sobre la renta sobre ganancias de hasta 85.500 zlotys (£17.500) durante cuatro años.

El hombre de 38 años dijo: “La realidad es que estábamos luchando para llegar a fin de mes en Londres. Pagábamos £1.800 al mes para alquilar un apartamento de tres habitaciones en un edificio municipal que siempre hacía frío en invierno porque la eficiencia energética era terrible, y gastábamos hasta £200 al mes en gas y electricidad.

“Había moho en las paredes y las ventanas estaban rotas, y gastábamos £150 al mes en impuestos municipales y £50 en facturas de agua.

Mi plan es regresar porque creo que la vida será mejor en Polonia.

Patryk Janiczek

“El salario mensual de Jan era de sólo £2000 después de impuestos, por lo que incluso con £1200 al mes en beneficios no podíamos permitirnos salir o comprar un automóvil.

“Ahora pagamos sólo £1.200 al mes, facturas incluidas, por un piso el doble de grande en una zona preciosa. Nos está costando £600 al mes enviar a dos de nuestros hijos a una escuela privada. Además, las guarderías son mucho más baratas (£40 al mes, incluidas las comidas para el cuidado a tiempo completo), lo que significa que puedo permitirme volver a trabajar y ganar el equivalente a £800 al mes”.

‘Mejor gestionado’

Patryk Janiczek, el novio del trabajador temporal Ula Kuchai, ha pasado los últimos tres años trabajando en Londres.

Pero Ula, de 28 años, afirma: “Dice que una habitación individual cuesta lo mismo que un apartamento entero en Polonia.

“Quiere regresar porque está convencido de que aquí tendremos un futuro mejor. El sistema educativo es muy respetado en Polonia, por lo que es un buen lugar para criar a los niños y la universidad es gratuita para los ciudadanos polacos”.

Patryck, de 25 años, trabaja en una empresa de puertas y ventanas dirigida por un familiar en Londres.

Nunca he tenido que esperar más de dos meses para encontrar trabajo y los polacos son muy trabajadores. Tienes que presentar una nota de tu médico solo para tomarte un día libre por enfermedad.

Martín Perring

Gana £26.000 al año y paga £800 por una habitación en un piso que comparte con dos colegas.

Dijo: “Mi plan es regresar porque creo que la vida será mejor en Polonia.

“Por lo mismo que pago por vivir en una habitación aquí, podría alquilar un apartamento completo con mi novia, y Cracovia es mucho más segura. Puedes usar tu teléfono en público sin ningún problema y la ciudad está mucho más limpia y mejor administrada.

“Todavía hay oportunidades en Londres, pero Polonia está mejorando rápidamente. Veo un futuro brillante para nosotros allí”.

El londinense Martin Perring, de 33 años, se mudó a Cracovia en 2018, donde ahora trabaja para una empresa de publicidad.

Dijo: “En casa tenía un contrato de cero horas por poco más de £ 10 la hora. Vivía con mi padre con pocas esperanzas de mudarme.

“Aquí nunca he tenido que esperar más de dos meses para encontrar trabajo y los polacos son muy trabajadores. Tienes que presentar una nota del médico sólo para tomarte un día de baja por enfermedad.

“La mayoría de los días veo un Ferrari estacionado afuera de mi oficina y hay un montón de edificios de departamentos de lujo en construcción.

“Es un país completamente diferente al que era hace 20 años”.