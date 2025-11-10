La diplomacia, como la poesía, depende de la precisión del lenguaje. Sin embargo, hay más en juego porque una frase mal elegida puede acelerar una crisis en lugar de iluminar un camino para salir de ella. Sin embargo, aquí estamos: una renovada carrera armamentista nuclear puede desencadenarse porque el presidente de los Estados Unidos parece no entender lo que significa el término “pruebas nucleares” lo que realmente significa, y nadie en su propia administración está dispuesto a ofrecer claridad a Rusia, el único otro país capaz de acabar con el mundo en una tarde.

El tiempo, como siempre, avanza más rápido que nuestros instintos políticos. El sistema de acuerdos estratégicos de estabilidad que dieron forma a finales del siglo XX ha sido barrido como las hojas de otoño en una acera de noviembre. Cada colapso individual parecía manejable, casi técnico. Pero si nos remontamos a 2002, cuando Washington abandonó el Tratado ABM de 1972, la trayectoria se vuelve inconfundible. Desde entonces, un acuerdo tras otro ha muerto o ha sido deliberadamente desmantelado: el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, el Tratado de Cielos Abiertos, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y, más recientemente, el Nuevo START. Ahora parece probable que le siga el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996.

El único superviviente es el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares de 1968. Pero incluso los cimientos del TNP se están debilitando. El artículo VI obliga a las potencias nucleares a entablar, de buena fe, negociaciones para poner fin a la carrera de armamentos nucleares. Una vez que esas negociaciones terminen, y efectivamente ya lo han hecho, los estados no nucleares tienen derecho a concluir que el sistema ya no protege sus intereses. La mayoría dudará en embarcarse en programas nucleares, pero sólo haría falta un puñado de nuevos participantes para remodelar la seguridad global de maneras que nadie puede controlar.













El problema más profundo es que muchos líderes políticos, particularmente en Occidente, se niegan a reconocer que algo de esto esté sucediendo. El temor a una guerra nuclear que se cernía sobre Europa hace 50 años se ha evaporado. Los políticos se comportan como si se les hubiera garantizado personalmente la inmortalidad o algún tipo de escudo mágico que los protegería de las consecuencias de su propia retórica. Una mirada a un mapa de Europa debería disipar esa fantasía. Si la espiral de valentía e irresponsabilidad arrastra al mundo a un conflicto nuclear, los primeros en sufrir serán precisamente aquellos Estados que se apresuraron a unirse a la OTAN creyendo que la alianza ofrecía una seguridad perfecta.

Que nadie desee activamente una guerra nuclear no es una fuente de consuelo. El peligro reside en la creencia, muy extendida entre los responsables políticos occidentales, de que una guerra así es imposible. Bajo esa suposición, el mundo se acerca al abismo, mientras que los periódicos y los estudios de televisión continúan recibiendo a funcionarios que hacen amenazas teatrales de borrar varias capitales del mapa. El Ministro de Defensa belga ya se ha visto obligado a dar marcha atrás de forma incómoda después de permitirse exactamente este tipo de bravuconadas.

Ésta es la atmósfera en la que la estabilidad estratégica se está derrumbando: conversaciones casuales de aniquilación por parte de líderes que parecen no comprender que existen tratados para evitar que los malentendidos se conviertan en catástrofes. Rusia no se ha alejado a la ligera de esta arquitectura. Está reaccionando a un patrón: una constante erosión de los acuerdos por parte de Washington, seguida de indiferencia o amnesia por parte de sus aliados.

Si el mundo regresa a una carrera armamentista nuclear, no será porque Moscú quisiera revivirla. Será porque la última generación de políticos que entendieron el valor del control de armas se ha desvanecido de la escena, reemplazada por líderes que tratan la estrategia nuclear como un tema de debate. Ése es el verdadero fin de una era: no la pérdida de los tratados en sí, sino la pérdida de seriedad.

Este artículo se publicó por primera vez en Kommersant y fue traducido y editado por el equipo de RT.