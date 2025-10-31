Cómo se desarrolló la batalla de Río mientras las imágenes muestran a comandos de cárteles armados hasta los dientes huyendo de la policía por calles empapadas de sangre

La redada policial más mortífera jamás vivida en RÍO de Janeiro dejó más de 100 muertos, entre ellos agentes de policía, gánsteres duros y civiles.

Han surgido detalles de cómo se desarrolló el choque apocalíptico, con imágenes que muestran decenas de comandos de cárteles huyendo por las calles perseguidos por soldados y helicópteros.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Al menos 132 personas murieron en la operación sin precedentes del martes, que se pareció más a una guerra que a una policía. picadura.

Los agentes han sido acusados ​​de asesinatos y matanzas espantosas; incluso han surgido afirmaciones de que decapitaron a un adolescente y colgaron su cabeza de un árbol.

Las autoridades insisten en que la fuerza letal era necesaria para hacer frente a los “narcoterroristas” que gobiernan las favelas.

Unos 2.500 policías y soldados fuertemente armados descendieron a dos favelas, atacando a la famosa banda Comando Rojo en Complexo de Alemao y Complexo da Penha.

CARRERA ARMAMENTARIA NUCA Cómo el misil SECRETO de Putin que golpea a Ucrania provocó las nuevas pruebas nucleares de Trump

Entraron a las 6 de la mañana martes por la mañana para ejecutar un plan que lleva meses preparándose.

Pero los mafiosos estaban listos y esperando, armados hasta el dientesy se produjo un intenso tiroteo.

Se produjeron enormes incendios en las comunidades sucias y superpobladas, y un espeso humo negro llenó el aire mientras los dos bandos luchaban.

Imágenes aéreas muestran a mafiosos paramilitares reuniéndose en las calles mientras la policía recorría el barrio.

Empuñando enormes armas, caminan y toman posiciones.

Imágenes posteriores muestran a un grupo inundando la jungla cercana, que, según explicaron los policías, fue forzada deliberadamente para proteger a los civiles.

Desde allí, el objetivo era conducirlos hasta el punto más alto de la zona, la Serra da Misericórdia.

El jefe de policía dijo que sus agentes utilizaron una estrategia conocida como “muro BOPE”, que forma una barricada humana alrededor de los objetivos.

Al menos 83 pandilleros corrieron hacia la densa jungla, informó Globo, seguidos por cientos de policías.

Aún no está claro qué ocurrió exactamente dentro del bosque, pero fue un baño de sangre.

Decenas de cadáveres encontrados allí arrojados dan algunas pistas sobre cómo los mafiosos encontraron su muerte.

Los abogados que representan a las familias en duelo afirmaron que algunos cuerpos tenían marcas de quemaduras y que algunas víctimas fueron atadas antes de ser ejecutadas.

La madre de Raquel Tomás, de 19 años, dijo: “A mi hijo le cortaron el cuello, le cortaron el cuello y colgaron la cabeza de un árbol como si fuera un trofeo.

“A mi hijo lo ejecutaron sin darle oportunidad de defenderse. Lo asesinaron”.

El gobernador Claudio Castro calificó el ataque como un éxito e insistió en que las únicas víctimas fueron pandilleros armados.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió un enfoque equilibrado para abordar la lucha organizada delito.

“No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades”, escribió Lula en X.

“Necesitamos un trabajo coordinado que huelgas en la columna vertebral del tráfico de drogas sin poner en riesgo a policías, niños y familias inocentes”.

El Comando Rojo, la facción criminal más antigua de Brasil, surgió de las prisiones de Río durante la dictadura militar y ahora dirige importantes redes de narcotráfico y extorsión en toda Sudamérica.

En los últimos años, sus líderes han reforzado su control sobre las áreas que controlan, cobrando “peajes” a los residentes por el acceso a servicios básicos como gasinternet y transporte.

La administración del gobernador Castro ha adoptado una línea cada vez más dura contra el crimen organizado, pero los críticos dicen que tales redadas fallar para desmantelar las redes de narcotráfico.

“La diferencia con la operación de hoy es la magnitud de las víctimas. Son cifras de guerra”, afirmó el experto en seguridad pública Luis Flávio Sapori.

Los activistas acusaron al gobierno de convertir los barrios pobres de Río en zonas de guerra.

HALLAZGO TRÁGICO Se revela una frenética llamada al 911 después de que la estrella de Limp Bizkit fuera encontrada muerta cubierta de sangre ¡ALEGRÍA DEL BEBÉ! Coleen Nolan se convierte en abuela por tercera vez cuando su hija Ciara da a luz

“Esta no es una política de seguridad pública. Es una política de exterminio”, afirmó el Instituto Marielle Franco.

Los enfrentamientos se produjeron pocos días antes de que Río sea sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 y Príncipe Premio William’s Earthshot: eventos globales vinculados a la próxima cumbre climática COP30 en Brasil.