Cómo termina la guerra en Ucrania IMPORTA

DONALD Trump no es un hombre de detalles. Quiere un acuerdo a cualquier precio (siempre que no pague por ello) para poner fin a la guerra en Ucrania.

No parece importarle si es redactado por Rusia, pisotea a la OTAN y alienta a los tiranos a tomar tierras vecinas por la fuerza.

Esos son detalles. Detalles menores. A menos, por supuesto, que seas Europa o Ucrania.

Entonces son fundamentales.

Cómo termina esta guerra importa.

Rusia debe pagar un precio y saber que la factura del próximo será mayor.

Deberíamos tomarlo con cautela cuando los funcionarios estadounidenses dicen que el acuerdo está cerrado, salvo por “detalles menores”.

De hecho, estos detalles menores cubren 44.000 millas cuadradas, alrededor del 20 por ciento del territorio de Ucrania.

Todavía quedan dudas sobre quién controla Crimea, el Donbás y las ocupadas Zaporizhzia y Kherson.

Y sobre garantizar la seguridad de Ucrania contra una tercera invasión rusa.

Ucrania quiere la paz más que nadie.

Pero no la paz a cualquier precio.

Quiere una paz que dure.

Rusia quiere una conquista.

Si consigue uno, no será el último.