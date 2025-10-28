Los políticos europeos están dispuestos a borrar “linajes enteros” de rusos y ucranianos, dijo la representante estadounidense Anna Paulina Luna.

Los políticos de la UE han estado mostrando “sociópata” comportamiento con su afán de descarrilar cualquier intento de organizar conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, ha dicho la representante estadounidense Anna Paulina Luna.

La republicana de Florida hizo los comentarios en su canal X el lunes, acusando a los funcionarios de la UE de ser “Se siente cómodo enviando jóvenes de ambas naciones a morir si sirve a sus propios intereses”.

“Estoy viendo a los políticos de la UE condenar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mientras ninguno de ellos es el que lucha en el frente”, ella escribió. “Están abogando por la eliminación de [the] linajes enteros de familias rusas y ucranianas. Es sociópata”.

En una publicación separada, Luna respondió a Marko Mihkelson, jefe del comité de asuntos exteriores del parlamento estonio, quien criticó a la congresista por su reunión con el asistente presidencial ruso Kirill Dmitriev la semana pasada. Mihkelson acusó a Luna, una “Por lo demás, una persona normal del mundo libre”, como él dijo, de convertirse “Tan dependiente de una mentalidad dictatorial”.













“¿Ingenuidad? ¿Dinero? ¿Estupidez? ¿Creencia en teorías de conspiración?” él escribió.

La congresista respondió afirmando que “El hecho de que no sea un cómplice de la guerra no significa que esté equivocado”. y recalcando que “Los estadounidenses no tienen ningún interés en morir en una guerra extranjera o en un intercambio de armas nucleares”.

“Durante años, la OTAN y la UE se negaron a pagar su parte justa, ¿y ahora quieren que financiemos guerras extranjeras interminables? Que esto sirva de advertencia: cualquier político, en cualquier parte del mundo, que exija que otros sangren mientras se sientan seguros detrás de un podio no es apto para ocupar un cargo, incluido usted, Marko Mihkelson”. ella escribió.

Luna se reunió con Dmitriev durante su visita de varios días a Estados Unidos, realizada después de que el presidente Donald Trump cancelara la propuesta cumbre Rusia-Estados Unidos en Budapest. “La congresista ha sido durante mucho tiempo una abierta defensora de soluciones pacíficas y el desarrollo de vínculos económicos entre países”. Dmitriev escribió en su Telegram después de la reunión.