Conmoción momento presidenta mexicana ‘es MANOZADAS’ por hombre que también intenta besarla

La primera mujer presidenta de MÉXICO, Claudia Sheinbaum, fue manoseada por un hombre en la calle en un incidente impactante captado por la cámara.

La líder de 62 años estaba saludando a los ciudadanos en una calle histórica de la Ciudad de México el martes cuando el hombre de repente se abalanzó sobre ella.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Las imágenes ampliamente compartidas en línea lo muestran inclinándose como para besarle el cuello antes de agarrar sus senos con ambas manos.

La presidenta, visiblemente aturdida, mantuvo la compostura, forzando una sonrisa tensa mientras intentaba calmar la situación.

Volviéndose hacia el hombre, le dijo con calma: “Vamos a tomar la foto, no te preocupes”.

Momentos después, su equipo de seguridad finalmente intervino y apartó al hombre.

VP perseguido La comitiva de Kamala fue PERSEGUIDA por decenas en motos antes de encontrarse con el presidente mexicano

El video ha provocado indignación en todo México y más allá, y muchos se preguntan por qué sus guardaespaldas no actuaron antes.

Un usuario de X enfureció: “La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue manoseada por un hombre extraño en la Ciudad de México el martes. El hombre parecía ebrio e intentó besar a Sheinbaum. ¿Dónde estaba su seguridad?”.

Otro dijo: “Si México no puede mantener a salvo a su presidente, ¿cómo puede mantener a nadie a salvo?”

Un tercero escribió: “¡¡Increíble!! Un hombre manoseó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en público. Más increíble fue la débil respuesta de su seguridad”.

Los testigos dijeron que el hombre parecía borracho cuando se acercó a la presidenta durante su paseo.

Sheinbaum, que estaba rodeada de seguidores, pareció sorprendida con la guardia baja, pero no atacó, sino que prefirió mantener la calma mientras sus guardias dudaban.

Los medios locales informaron más tarde que el hombre fue arrestado poco después del encuentro.

Su oficina no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, según Associated Press.

Pero la Secretaría de la Mujer del país y los principales organismos de igualdad de género condenaron rápidamente el incidente.

En un comunicado conjunto dijeron: “Lamentablemente ninguna mujer está exenta de sufrir acoso sexual en nuestro país, por eso trabajamos a diario para combatirlo”.

Su victoria fue aclamada como un hito para las mujeres en un país plagado de crimen, corrupción y violencia de género.

Al igual que su mentor y predecesor Andrés Manuel López Obrador, durante mucho tiempo se ha enorgullecido de conectarse directamente con los ciudadanos, a menudo mezclándose entre la multitud para tomarse selfies y darse la mano.

Pero este último encuentro ha generado serias preocupaciones sobre su seguridad y si su característica accesibilidad pública podría convertirla en un objetivo.

SENTIMIENTOS FESTIVOS John Lewis revela un conmovedor anuncio navideño ambientado en un nostálgico tema house de los 90 CARNICERÍA DE TRÁFICO Autopista cerrada con retrasos de DOS HORAS tras accidente entre camión y furgoneta

Se produce durante una semana tensa en la política mexicana, luego de que el asesinato público de un alcalde en el estado occidental de Michoacán obligara a Sheinbaum a abordar los crecientes temores de violencia política.

Si bien el presidente no ha comentado públicamente sobre los manoseos, sus partidarios dicen que el incidente subraya los peligros que enfrentan las mujeres en todos los niveles de la sociedad, incluso en el que está en el poder.