Conocí a un chico lindo en mi despedida de soltera y lo invité a mi boda.

Una mamá ha provocado controversia después de que confesó haber conocido a otro hombre en su noche de despedida de soltera antes de finalmente divorciarse de su esposo y casarse con él.

Tarlie Silva conoció a su ahora esposo Julio Silva durante su fiesta previa a la boda y lo invitó a él y a sus dos amigos a la recepción de su boda a la mañana siguiente.

La joven de 27 años admitió que ella y Julio “apenas hablaron” en la noche del torbellino, y no podía creer lo que veía cuando él apareció como invitado en la recepción de su boda un mes después, en octubre de 2019.

Después de contarles a sus amigos la “historia divertida” de cómo conocieron al trío, cuando Julio hizo su entrada en la recepción de la boda fue tratado “como una celebridad”.

Tarlie y Julio se tomaron una foto atrevida juntos e “intercambiaron una pequeña charla”, pero el hombre de 33 años era tan popular que terminó bailando toda la noche con la madre y la abuela de Tarlie.

Seis semanas después de casarse en diciembre de 2019, Tarlie y su primer marido decidieron dejarlo después de que su relación de dos años “se esfumó”.

Apenas una semana después, Julio decidió arriesgarse y deslizó el dedo hacia arriba para responder a la historia de Snapchat de Tarlie.

La pareja se llevó bien mediante mensajes en los que encontró que “tenían mucho en común”.

El pescador comercial Julio llevó a Tarlie a su primera cita el 28 de diciembre y desde entonces han sido inseparables.

La pareja, que ahora tiene dos hijos juntos, se comprometió en diciembre de 2020 y luego se casó en abril de 2021.

Tarlie confesó haber tenido miedo en su primera boda, pero cree que si hubiera cancelado el gran día, ella y Julio nunca habrían hablado ni habrían tenido su final feliz.

La ama de casa y la fotógrafa dijeron que algunos amigos se burlaron furtivamente de la forma en que se conocieron, alegando que era “inapropiado”.

Tarlie, de Kilmarnock, Virginia, EE. UU., cree que la relación estaba “destinada a ser”.

Ella dijo: “Fuimos a Carolina del Norte para mi viaje de despedida de soltera.

“Nos sentamos a tomar una copa y un chico se nos acercó y nos preguntó si era una despedida de soltera y qué estábamos haciendo.

“Nos dijo que él era el tercero y señaló quién es ahora mi actual esposo, Julio, y su otro amigo”.

Tarlie dijo: “Terminaron viniendo con nosotros al club. Simplemente bailamos todos, agregué a la chica con la que estaban como amiga en Facebook.

“También agregué al otro amigo Nick y cuando me desperté a la mañana siguiente recibí un mensaje de Nick en Facebook agradeciéndonos por pasar un buen rato.

“Les envié una foto de la invitación de boda y dijeron que vendrían”.

La mañana de la boda no habían escuchado ninguna actualización del trío, por lo que creyeron que habían aceptado venir, pero no planeaban aparecer.

Llegaron aproximadamente una hora después de que comenzara la recepción de la boda y Tarlie dijo que a los invitados les encantó y les pareció absolutamente gracioso que se hubieran conocido en una noche de fiesta.

Tarlie agregó: “Julio y yo realmente no habíamos hablado cuando se tomó la foto, aparte de ‘Dios mío, no puedo creer que estén aquí'”.

Después del gran día, se fue de luna de miel con su ex marido y aproximadamente un mes y medio después decidieron que todo había sido un gran error.

Su relación quedó hecha jirones, se sintió forzada y “ya no estaban interesados ​​el uno en el otro”.

Julio hizo su movimiento sorpresa poco después de que Tarlie se separara de su esposo mientras él respondía a su historia de Snapchat sobre una lata de ginger ale.

La madre dijo: “No creo que Julio pensara que todavía estaba felizmente casada. [when he messaged me] porque éramos amigos en Snapchat y cuando rompes con alguien en tu historia lo haces obvio.

“No creo que él pensara que yo todavía estaba casada; creo que estaba bastante claro que no lo estaba.

“Después de aproximadamente una semana de hablar por Snapchat, me preguntó si estaba interesado en una cita doble con su hermana y su novio y le dije que sí”.

Se conocieron en Virginia Beach y han estado juntos desde entonces.

Tarlie ha recordado su primer matrimonio y está indecisa sobre si cancelarlo le habría ahorrado a la gente mucha angustia, tiempo y dinero.

En ese momento, ella creía que todos los que se preparaban para caminar hacia el altar tenían los pies fríos, así que dejó esos sentimientos a un lado.

A pesar de la polémica de su relación con Julio, dijo: “Creo que salió como debería haber salido, tenemos una familia hermosa, ahora tenemos dos niños pequeños y estamos súper felices”.