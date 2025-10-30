Conozca al galán centrista que será el nuevo primer ministro holandés mientras Rob Jetten logra una sorprendente victoria sobre el líder antiislámico Geert Wilders

LOS VOTANTES en los Países Bajos están a punto de ser testigos de la historia, ya que Rob Jetten está a punto de convertirse en el próximo primer ministro del país.

El candidato centrista de 38 años ha logrado un sorprendente avance frente al líder de extrema derecha Geert Wilders, con ambos estancados después de unas elecciones holandesas increíblemente reñidas.

Con menos de 2.000 votos que los separan, el partido D66 de Jetten parece encaminado a tomar ventaja una vez que se cuenten los votos en el extranjero.

Esto lo coloca en camino de convertirse en el primer ministro más joven y abiertamente gay de los Países Bajos.

Los alrededor de 100.000 votos por correo en el extranjero que sólo se contabilizarán el lunes o martes antes de que se pueda conocer el resultado final.

Históricamente, los expatriados han tendido a preferir el D66 al PVV, por lo que parece poco probable que Wilders lo supere.

Jetten dijo a sus partidarios en Leiden: “Este es un resultado electoral histórico, porque hemos demostrado no sólo a los Países Bajos sino también al mundo que es posible vencer a los movimientos populistas y de extrema derecha”.

Wilders, de 62 años, cuyo anti-Islam Partido de la Libertad (PVV) perdió 11 escaños desde su máximo de 2023, ha amenazado con emprender acciones legales si Jetten comienza las conversaciones de coalición antes de que se certifiquen los resultados finales.

Advirtió sobre X: “Haremos todo lo posible para evitarlo”.

Pero todos los partidos importantes han descartado trabajar con Wilders, lo que significa que el camino de Jetten hacia el poder, por estrecho que sea, parece claro.

El resultado más probable es ahora una “gran coalición” de fuerzas centristas y de izquierda.

El ascenso de Jetten ha sido meteórico.

Hace dos años, su D66 apenas alcanzaba nueve asientos, pero ahora tiene 26.

Su sonrisa fácil, su implacable presencia televisiva y su optimista eslogan Het kan wel (“Sí, podemos” en holandés) lo han convertido en la cara del optimismo en un panorama político fatigado.

Después de emitir su voto en La Haya, Jetten dijo: “Quiero devolver a los Países Bajos al corazón de Europa porque sin la cooperación europea no llegaremos a ninguna parte”.

También logró distanciarse tanto del caos de la breve coalición de Wilders como de la imagen rígida que una vez le valió el apodo de “Robot Jetten”.

Cuando le contaron su éxito, se rió: “A veces la política puede resultar realmente loca”.

Jetten, que se describe a sí mismo como un “patriota progresista”, ha cortejado al centro político ondeando la bandera holandesa y prometiendo “demostrar que podemos estar orgullosos de nuestro país”.

Ha prometido abordar la crisis inmobiliaria, que actualmente provoca un déficit de unas 400.000 viviendas.

Jetten también pretende restaurar lo que él llama “una sensación de progreso y estabilidad” después de años de agitación.

Detrás de la refinada sonrisa se esconde un nerd político de Brabante que alguna vez trabajó para la red ferroviaria nacional e idolatraba a los líderes liberales del pasado.

Cuando era joven, Jetten representó a los Países Bajos como atleta y corrió como marcapasos para el múltiple campeón olímpico Sifan Hassan.

Actualmente está comprometido con el jugador argentino de hockey sobre césped Nicolás Keenan, y tiene prevista una boda el próximo año.

Sus partidarios lo llaman un “mini-Mark Rutte”, haciéndose eco del pragmatismo tolerante del ex primer ministro y actual jefe de la OTAN.

Pero los seguidores de Jetten dicen que su tipo de política, descrita como pragmática, alegre y de mentalidad europea, ofrece un nuevo tipo de centrismo holandés.

Con sólo un puñado de votos entre él y la victoria, Rob Jetten se ha convertido en el inesperado cartel de la política moderada en una época de extremos.

En las calles de Ámsterdam, la votante Sanne-Louisa de Bruin dijo que se sentía “realmente esperanzada y eso es bueno después de dos años de sentirse bastante escéptica y de no ir a ninguna parte”.

“Me siento aliviado con este resultado. Creo que ahora tenemos una base para una coalición que realmente es capaz de solucionar los problemas más importantes en los Países Bajos”, añadió la mujer de 31 años, que afirma trabajar en la transición energética.

“Espero que el resto de Europa siga”.