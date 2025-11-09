Corea del Norte logra un título récord en la Copa Mundial Femenina – RT World News

El equipo ha conseguido su segundo campeonato consecutivo y un cuarto récord en la general.

La selección de fútbol de Corea del Norte ganó la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA y obtuvo su cuarto título el sábado para convertirse en el equipo más exitoso en la historia de la competición.

La final tuvo lugar en el Estadio Olímpico de Rabat, Marruecos, donde los norcoreanos anotaron los tres goles en el primer tiempo para sellar una victoria por 3-0 sobre Holanda, que debutaba en el torneo.

Corea del Norte, que también ganó el título en 2008, 2016 y 2024, es el único país que ha ganado cuatro campeonatos y es la segunda nación en ganar todos los partidos en su camino hacia la copa, tras la racha invicta de Japón en 2014.

Esta fue la primera vez que se celebró la Copa Mundial Femenina Sub-17 en años consecutivos después de que la FIFA decidiera convertirla en una competición anual para brindar más oportunidades a las jugadoras jóvenes. La edición de 2025 en Marruecos también contó con un campo ampliado de 24 equipos, con cuatro naciones haciendo su debut.

Los campeones defensores avanzaron a la final después de una victoria por 6-1 sobre el anfitrión Marruecos, una victoria por 5-1 contra Japón y una victoria en semifinales por 2-0 contra Brasil. En Rabat, se impusieron desde el pitido inicial, utilizando un enfoque de ataque directo que atravesó la defensa holandesa. Kim Won-sim abrió el marcador en el minuto 14, seguido por Pak Rye-yong, y Ri Ui-gyong añadió el tercero antes del descanso.

La victoria por 3-0 marcó el mayor margen jamás registrado en una final, reafirmando el dominio del país en el fútbol juvenil femenino.

Los jugadores norcoreanos también dominaron los premios individuales: Yu Jong-hyang recibió el Balón de Oro como mejor jugador y la Bota de Oro como máximo goleador con ocho goles. Kim Won-sim se llevó el Balón de Plata y la Bota de Plata tras anotar siete.