‘Cuerpos esparcidos por las calles’ tras una enorme operación policial en las favelas de Río de Janeiro mientras 2.500 policías asaltan la sede de una pandilla

Al menos 64 personas murieron y 81 fueron arrestadas cuando 2.500 policías y soldados fuertemente armados irrumpieron en las favelas de Río de Janeiro en la operación antipandillas más grande jamás realizada en la ciudad.

Los tiroteos se prolongaron durante horas el martes en los complejos de Alemão y Penha, los bastiones de la poderosa pandilla Comando Rojo (Comando Vermelho).

El conflicto ha dejado “cuerpos esparcidos por las calles”, según un líder comunitario citado por O Globo.

El gobernador Cláudio Castro dijo que la ciudad estaba “en guerra” y la calificó como “la operación más grande en la historia de Río de Janeiro”.

Entre los muertos había cuatro policías, confirmaron las autoridades.

“Esto ya no es un delito común, es narcoterrorismo”, dijo Castro en un vídeo en las redes sociales, elogiando la incautación de decenas de fusiles, drones y una “gran cantidad de droga”.

La redada, supuestamente planeada desde hacía más de un año, tenía como objetivo aplastar la expansión territorial del Comando Rojo.

La pandilla, la facción criminal más antigua de Brasil, surgió de las prisiones de Río durante la dictadura militar y ahora dirige importantes redes de narcotráfico y extorsión en toda Sudamérica.

Las imágenes mostraban vehículos blindados avanzando por callejones estrechos mientras resonaban los disparos y un espeso humo negro se elevaba desde las barricadas en llamas.

Los medios locales dijeron que los pandilleros utilizaron drones para arrojar explosivos a la policía.

Las autoridades dijeron que la operación buscaba ejecutar 250 órdenes de arresto y registro, pero los enfrentamientos paralizaron gran parte del norte de Río.

Se cerraron más de 40 escuelas, se suspendieron rutas de autobuses y se instó a los residentes a permanecer en sus casas.

“Esta es la magnitud del desafío que enfrentamos”, dijo Castro, y agregó que las fuerzas de seguridad permanecerían desplegadas “en la lucha contra el crimen”.

Grupos de derechos humanos condenaron el derramamiento de sangre.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que estaba “horrorizada” por la violencia y advirtió que “promueve la tendencia de consecuencias letales extremas de las operaciones policiales en las comunidades marginadas de Brasil”.

César Muñoz, de Human Rights Watch, calificó los acontecimientos del día como “una enorme tragedia” y “un desastre”.

“La fiscalía debe abrir sus propias investigaciones y aclarar las circunstancias de cada muerte”, afirmó.

Los residentes describieron que se despertaron con intensos disparos antes del amanecer.

Glória Alves, de 65 años, que vive en el área de Palmeiras en Alemão, dijo: “Hubo una andanada de disparos, muchísimos disparos. Fue horrible”.

Los activistas acusaron al gobierno de convertir los barrios pobres de Río en zonas de guerra.

“Esta no es una política de seguridad pública. Es una política de exterminio”, afirmó el Instituto Marielle Franco.

La administración del gobernador Castro ha adoptado una línea cada vez más dura contra el crimen organizado, pero los críticos dicen que esas redadas no logran desmantelar las redes de narcotráfico.

“La diferencia con la operación de hoy es la magnitud de las víctimas. Son cifras de guerra”, afirmó el experto en seguridad pública Luis Flávio Sapori.

Los enfrentamientos se produjeron pocos días antes de que Río sea sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 y del Premio Earthshot del Príncipe William, eventos globales vinculados a la próxima cumbre climática COP30 en Brasil.