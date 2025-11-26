Decenas de muertos después de que un incendio devorara un rascacielos en Hong Kong (VIDEOS) – RT World News

Es posible que cientos de personas sigan atrapadas en un bloque de apartamentos que, según se informa, alberga a casi 5.000 personas.

Al menos 36 personas han muerto y cientos están desaparecidas después de que un enorme incendio devorara un bloque de apartamentos de gran altura en Hong Kong el miércoles, informó Reuters. El incendio, que comenzó a media tarde y se extendió rápidamente por las torres de 31 plantas, también dejó numerosos heridos.

El Departamento de Bomberos dijo a Reuters que aún no sabía cuántos residentes podrían quedar todavía dentro. Wang Fuk Court, un complejo de alrededor de 2.000 apartamentos en el distrito de Tai Po, alberga a unas 4.800 personas, según AP, citando registros.

Más de 120 camiones de bomberos y cientos de bomberos han sido enviados al lugar, pero las autoridades dijeron que la respuesta se ha visto obstaculizada por la caída de escombros y el colapso de andamios que habían sido previamente instalados para trabajos de reparación exterior.

Nueve víctimas murieron en el lugar, mientras que otras cuatro fueron declaradas muertas en hospitales, dijeron las autoridades a los periodistas. Unos 700 residentes fueron trasladados a refugios temporales.

El Departamento de Bomberos dijo que las muertes incluyeron a un bombero, mientras que otro miembro del equipo estaba siendo tratado por agotamiento por calor.

El complejo, ocupado durante más de 40 años, estaba siendo sometido a reparaciones exteriores en el momento del incendio, con los edificios revestidos con andamios de bambú y redes de construcción. Las autoridades dijeron que el incendio comenzó en el andamio externo de una cuadra antes de avanzar hacia el interior y luego extenderse a los edificios adyacentes, probablemente ayudado por los fuertes vientos.